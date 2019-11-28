Şahinbey'de vergi hatırlatması

Şahinbey Belediyesi, 2019 yılı Emlak, İşyeri Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisi ödeme süresinin 02 Aralık 2019'da sona ereceği yönünde hatırlatmada bulundu.

Şahinbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşlarımızın Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisi ile ilgili cezalı duruma düşmemeleri konusunda hatırlatmada bulunarak vatandaşlarımızın bu konuda hassas davranmalarını istedi. Yapılan açıklamada borç ödemelerinin mümkün olduğu kadar son güne bırakmamaları istendi.

Hafta sonu da hizmet verilecek

Şahinbey Belediyesi vatandaşların hiçbir sorun yaşamadan vergi borçlarını ödeyebilmeleri için Şahinbey Belediyesi hizmet binalarındaki vezneler 30 Kasım Cumartesi ve 01 Aralık Pazar gününde hizmet verecek.

Şahinbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşlarımıza beyan verme konusunda da hatırlatmada bulunarak “Arsa veya arazi iken üzerine bina yapılarak veya imar uygulaması neticesinde vasfı değişen veya daha önce belediyeye beyan edilmeyen ancak İmar Affı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen gayrimenkullerin değişiklik beyanlarının da belediyemize bildirilmesinin zorunlu olduğu, ayrıca satın alınan gayrimenkullerdeki değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde belediyeye bildirilmesi gerektiği, zamanında bildirimde bulunmayanlar vergi (ziyaı ve usulsüzlük) cezaları ile gecikme cezalarına maruz kalmaktadır” denildi.

Ödeme noktaları

Şahinbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, hizmet binasına gelemeyen vatandaşlarımızın Türkiye’deki tüm PTT Şubelerine, Balıklı Veznesine, Tapu Veznesine, Karataş Veznesine, belediyemizin İnternet sitesine, Vakıfbank’ın Tüm Şubelerine, ATM’lerine ve internet (web) sitemizden (kredi kartı) aracılığıyla ödemelerini yapabileceğini kaydetti.

GAZİANTEP 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:50

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