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Marius Sumudica: "Aldığımız 16 puan herkes için sürpriz" Gaziantep Futbol Kulübü Marius ...

İHA

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, aldıkları 16 puanın herkes için sürpriz olduğunu söyledi. Sumudica ayrıca bu hafta oynayacakları Denizlispor maçının kendileri için final niteliğinde olduğunu ifade etti.

Marius Sumudica: "Aldığımız 16 puan herkes için sürpriz" Gaziantep Futbol Kulübü Marius Sumudica: "Denizlispor maçı bizim için final niteliğinde" "Deplasmanda çok fazla baskı görüyoruz"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, aldıkları 16 puanın herkes için sürpriz olduğunu söyledi. Sumudica ayrıca bu hafta oynayacakları Denizlispor maçının kendileri için final niteliğinde olduğunu ifade etti.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi takımın son durumu hakkında açıklamalarda basın mensuplarına bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, çok eksikleri bulunduğunu ve o nedenle ilk 12 haftada topladıkları 16 puanın sürpriz olarak değerlendirildiğini aktardı. Sumudica, Denizlispor maçının da kendileri için final niteliğinde olduğunu söyleyerek taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

"Aldığımız 16 puan herkes için sürpriz"
İlk yarı sonunda hedeflerinin en az 20 puan olduğunu ve topladıkları 16 puanın çok önemli olduğunu söyleyen Marius Sumudica, "Ligin ilk yarısında hedefimizin 20 puan olacağını söylemiştim. Şu anda 16 puandayız. Yani en az 4 puana daha ihtiyacımız var. İlk yarı sonunda lig tablosunda iyi bir yerde olacağız. Türkiye'de çok sayıda dostum var. Bu dostlarım, arkadaşlarım 16 puan aldığımıza inanamıyor. Çünkü Süper Ligi’nde maç kazanmak çok zor gerçekten. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Yedek oyuncum yok, oyun içinde skoru değiştirecek oyunculara sahip değilim. Bu 16 puan herkes için sürpriz. Bunda yönetimin, benim, oyuncuların herkesin katkısı var. Biz bu süreçte sadece 4 maç kaybettik ve bu maçlardan ikisi deplasmandaki Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları. Bunlar kayıp değil bence" ifadelerini kullandı.

"Denizlispor maçı bizim için final niteliğinde"
Hafta sonu oynayacakları Denizlispor maçının kendileri için final niteliğinde olduğunu açıklayan Sumudica, "Denizli maçı bizim için çok önemli, hatta final niteliğinde bir maç. Ankaragücü maçı gibi bu maç da bizim için çok kritik. Ben her zaman rakiplerimizle ilgili hesap yapıyorum. O yüzden altımızda yer alan takımlara karşı kazanmak gerçekten çok önemli. Özellikle Gençlerbirliği, deplasmandaki Rize ve Ankaragücü maçlarını kazandık. Biz bu takımlarla ikili averaja kalırsak eğer rakiplerimizden üstün durumdayız şuan. Yani Gençlerbirliği maçını 41 kazandık. Bu takıma karşı ikinci maçı 30 kaybedeceğimizi düşünmüyorum ben" şeklinde konuştu.

"Deplasmanda çok fazla baskı görüyoruz"
Takımının daha fazla taraftar desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Sumudica, "Taraftarlarımıza bir mesajım var. Onlara ihtiyacımız var. Bizi desteklesinler, yalnız bırakmasınlar. Çünkü bizim deplasmanda oynadığımız maçlarda rakip taraftarlar bizim üzerimizde çok büyük baskı oluşturuyor. Puan tablosunda ilk 10’da olduğumuz için rakip takım taraftarları bundan pek hoşnut değil. O yüzden oyuncularım ve ben evimizde oynadığımız maçlarda taraftarın desteğini hissetmek istiyoruz. Rakibimizin de o baskıyı hissetmesini istiyoruz" diye konuştu.
Hazırlıklarına tesislerinde devam eden Gaziantep ekibinde sakatlıkları bulunan Morais, Tetteh, Muğdat ve Mehmet Erdem antrenmanda yer almazken, Muhammed Demir ise takımdan ayrı çalıştı.

GAZİANTEP

28 Kasım 2019 Perşembe

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