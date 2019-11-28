Karısına şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı

Gaziantep'te sokak ortasında çocuğunun gözü önünde karısına şiddet uygulayan koca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde sokak ortasında karısı B.Ç.'ye şiddet uygularken görüntülenen E.Ç., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GAZİANTEP
28 Kasım 2019 Perşembe
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