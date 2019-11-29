Polis, trafiği tehlikeye atanlara göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri trafiği tehlikeye atan sürücülere yönelik uygulama yaptı.

Kent merkezinde yapılan denetimlerde 3 bin 719 araç kontrol edilip, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 5 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 259 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 13 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 11 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 2 sürücüye çevreyi rahatsız edecek şekilde abartı egzoz kullanmaktan, 1 sürücüye sürücü sertifikası ile araç kullanmaktan, 2 sürücüye korsan taşımacılık yapmaktan, 711 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı.

Ekipler, toplamda bin 4 sürücü yaya ve araç plakasına işlem yapıp 120 aracı trafikten men etti.

GAZİANTEP 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:51

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