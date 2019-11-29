Cinayetten aranan şahıs yakalandı

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Gaziantep’te polisin yaptığı operasyon sonucu ‘kasten öldürme’ suçundan aranan şahıs yakalandı.

Antalya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından “kasten öldürme” suçundan aranan A.P.’nin yakalanması için polis operasyon yaptı. Cinayet suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.P., polisin yaptığı başarılı operasyonla yakalandı. A.P., Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Antalya’ya gönderildi.

GAZİANTEP 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:51

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