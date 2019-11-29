GKV’li Muhammed Doğan Tatlı’nın AFS başarısı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anadolu Lisesi 10.sınıf öğrencisi Muhammed Doğan Tatlı, AFS Kültürlerarası Programları kapsamında AFS Okul Programı yazılı ve mülakat sınavlarını başarıyla geçerek yurt dışında eğitim alma hakkı kazandı.

1974 yılından beri Türk Kültür Vakfı tarafından organize edilen AFS Kültürlerarası Programları kapsamında AFS Okul Programı yazılı ve mülakat sınavlarına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anadolu Lisesi 10.sınıf öğrencisi Muhammed Doğan Tatlı, her iki sınavı da başarıyla geçerek yurt dışında eğitim alma hakkı kazandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinin akademik alandaki başarılarının sürdüğünü ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, katıldığı AFS Okul Programını kazanan Muhammed Doğan Tatlı’yı kutlayarak, “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anadolu Lisesi 10.sınıf öğrencimiz Muhammed Doğan TATLI, 1974 yılından beri Türk Kültür Vakfı tarafından organize edilen AFS Kültürlerarası Programları kapsamında AFS Okul programının yazılı ve mülakat sınavlarını başarıyla geçip, 20202021 okul yılı için yurt dışında lise eğitimine hak kazanmıştır. Öğrencimizi tebrik ediyor, bu deneyimde kendisine başarılar dileriz” dedi.

GAZİANTEP 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:51

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