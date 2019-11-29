Büyükşehir’den, “hikayelerle Anadolu irfanı” konulu söyleşi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Medeniyet Söyleşileri kapsamında düzenlenen “Hikayelerle Anadolu İrfanı” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Onat Kutlar Konferans Salonu’ndaki söyleşinin modaretörlüğünü Ömer Faruk Ceylan yaptı. Program, yazar Develi için hazırlanan kısa sinevizyon gösterimiyle başladı. Sevilen yazarın genç hayranları salonları hınca hınç doldurdu.

Esprili hikayeleriyle katılımcıları kahkahaya boğan yazar Develi, geçmiş dönemlerde yaşayan aile fertlerinin başından geçen olayların bilinmediğine dikkati çekti, çok önemli deneyimlerin ve özgün hikayelerin hiç fark edilmeden yok olup gittiğini söyledi. Hikayelerini anlatırken sahnede oturan çocuklarla sık sık iletişim halinde bulunan Develi, Hz. Muhammed’in hayatından kesitler verdi, salonu dolduran gençlere tavsiyelerde bulundu.

Popüler kültürün Türk insanını kendi özünden kopardığına işaret eden Develi, çabuk tüketilebilen internet ve televizyon mecrasındaki olgularla insanların hayal dünyasının kısıtlandığını, öz kültüründen uzaklaştığını dile getirdi.

Yazar Bekir Develi, “Bizim medeniyetimiz, ecdadımızı, kültürümüzü ve vatanımızı öğretecek insanlara ihtiyacımız var. İlmine, irfanına ve imanına güvendiğimiz büyüklerimizin gençlerimize ve çocuklarımıza kendi tarihini fark ettirmesi gerekiyor. Şu an ne yazık ki hali hazırda televizyonda gerçek anlamda tarihimizi sağlıklı bir şekilde bize öğretecek 5 kişi sayamayız. Bunun yanı sıra Türkiye’de iş yapan senaristlerin de belli başlı sorumlulukları olmasına rağmen bunları bilinçli olarak göz ardı ediyorlar. Çünkü Anadolu’da geçen dizlere baktığımızda yöre insanlarını çok iyi betimliyorlar fakat bizim kültürümüzle hiçbir ilgisi olmayan davranışlarda yaşanıyor, hiçbirimiz evine ayakkabısıyla girmez ama biz henüz ayakkabısız evine girebilen bir dizi formatı görmedik” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Çetin Emeç ve Onat Kutlar Konferans salonlarını dolduran katılımcılara, “Sizlerin bu büyük desteği olduğu sürece etkinliklerimize ve söyleşilerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Söyleşinin ardından Liseler Arası Divan Edebiyatı Ezberden Okuma ve Performans Yarışmasında dereceye giren yarışmacılara, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk’le Latif Karadağ hediyelerini verdi.

Eğitim ve gönüllü kuruluşlar adına Muzaffer Ceylan, Bekir Develi’ye günün anısına hediyesini takdim etti. Öte yandan yazar Develi okurları için kitap imzaladı.

GAZİANTEP 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:51

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