Araban’da yoğun sis

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Gece geç saatlerinden itibaren yoğun sisin etkili olduğu ilçe merkezi ve kırsalında, görüş mesafesi yer yer 1015 metreye kadar düştü. İlçe merkezi ve kırsalında etkili olan yoğun siste trafiğe çıkan araçlar, sis lambalarını yakarak güçlükle ilerleyebildi. GaziantepAdıyaman karayolunun geçtiği Karadağ geçidi ve ArabanBesni karayolunun geçtiği Ergen geçidinde de etkili olan yoğun sis nedeniyle trafik oldukça yavaş seyrederken, ulaşım güçlükle sağlanabildi.

Araban merkezi ve kırsalında ise gece etkili yoğun sis etkisini sabahın erken saatlerinde de sürdürdü.

GAZİANTEP 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:51

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