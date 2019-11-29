Gaziantep'te, koyun hırsızlığı şüphelisi yakalandı

GAZİANTEP'te, ağıldan 32 koyun çalan 3 şüpheliden 1'i jandarma tarafından yakalandı. Çalınan koyunlardan 28'i de bulunarak sahibine teslim edildi.

Osmanlı Mahallesi'nde besicilik yapan C.A., Salı günü ağılında bulunan 32 koyununun çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, güvenlik kameralarından hırsızlığın M.D., R.D. ve E.K. tarafından yapıldığını, koyunların da minibüs ile çalındığını saptadı. Şüphelilerin adreslerine baskın düzenleyen jandarma, M.D.'nin Barak Mahallesi'ndeki deposunda çalınan koyunlardan 28'ini buldu. Koyunlar sahibine teslim edilirken, M.D. gözaltına alındı. Koyunlardan 4'ünü sattığı belirlenen M.D.'nin sorgusu sürerken, R.D. ve E.K.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



GAZİANTEP 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:51

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