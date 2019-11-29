Denetimli serbestlik yükümlülerine GAÜN’de bocce eğitimi verildi

Gaziantep Denetimli Serbestlik yükümlülerine Gaziantep Üniversitesi tarafından bocce eğitimi verildi.

Ceza İnfaz Kurumlarından erken salıverilen hükümlüler ile çeşitli suçlardan hakkında denetimli serbestlik tedbiri bulunan yükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep Denetimli Serbestlik yükümlüleri 27 Kasım 2019 Çarşamba günü Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikte bir araya geldi. Yapılan etkinlikte öğrenciler ve yükümlüler yürüyüşle birlikte bocce oyunu oynadılar.

Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi (TDP) işbirliğinde Gaziantep Üniversitesinde gerçekleştirilen eğitime denetimli serbestlik yükümlüleri, denetimli serbestlik personeli, TDP çalışanları ve (BESYO) öğrencileri katıldı.

Eğitime katılanlar böyle bir çalışmaya ilk defa katıldıklarını belirtip, bu oyunun kendileri için değişik bir tecrübe olduğunu ve mutlu olduklarını vurguladı.

GAZİANTEP 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:51

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