Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı 2 kadın terörist tutuklandı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GÜVENLİK güçleri tarafından Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı 2 kadın terörist, Gaziantep'te çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada DEAŞ'lı kadın teröristlerin Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirildiği vurgulanarak, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Suriye ülkesinde yakalanıp, ülkemize getirilen (2) kadın şüpheli gözaltına alınmış olup sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.



GAZİANTEP 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:21

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.