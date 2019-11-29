Sankolu öğrenci piyanoda Avrupa ikincisi oldu

SANKO Okulları öğrencisi Evrim Eren, Avusturya’nın Viyana şehrinde düzenlenen “III. Uluslararası Edelweiss Piyano Yarışması”nda 910 yaş piyano solo kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Çeşitli ülkelerden 78 yarışmacının katıldığı ve 910 yaş kategorisinde tek Türk yarışmacı olan Evrim Eren J. S. BachA. Marcello Concerto Adagio ve Fikret AmirovLirico Danza olmak üzere iki eser seslendirdi. Eserleri ve yeteneğiyle beş jüri üyesinin de büyük beğenisini toplayan Evrim Eren piyano solo kategorisinde Avrupa ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “SANKO Okulları olarak ‘Bütün İnsan’ yetiştirmek ilkesiyle çıktığımız bu yolda öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra, spor ve sanat alanında da başarılara imza atarak, okulumuzun ve Gaziantep’in ötesinde, Türkiye’nin adını uluslararası platformlarda duyurmaları bizleri gururlandırıyor” dedi.

Asyalı, Evrim Eren’i ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

GAZİANTEP 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:21

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.