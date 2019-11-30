Öğrenciler faciadan şans eseri kurtuldu Öğrenciler dersteyken tavanı dökülmeye başlayan okul tahliye edildi

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesindeki bir okulda sabah öğretmen ve öğrenciler derste olduğu esnada tavandaki sıvalar düşmeye başladı. Şans eseri yara almadan kurtulan öğrenciler okuldan tahliye edildi.

Yavuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Okulunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çatlaklar oluştu. Öğretmen ve öğrenciler 4 katlı binada ders işlerken bazı sınıfların tavanındaki sıvalar koparak yere düşmeye başladı. Öğretmen ve öğrenciler olaydan şans eseri yara almadan kurtulurken, okul hızla tahliye edildi. Tüm öğretmen ve öğrencilerin dışarıya çıkartıldığı okulda, bazı sınıflarda, koridorlarda ve kalorifer kazanı dairesinde derin çatlaklar oluştuğu görüldü.



Okulda eğitime ara verildi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okulda eğitime ara verdi. 2 günlük izin verilen öğrencilerin 2 gün sonra ise yakınlardaki okullara dağıtılacağı öğrenildi.

Öte yandan tahliye edilen okulda yaşanan olayın sebebi araştırılırken, çıkacak sonuca göre onarım yapılacağı öğrenildi.

GAZİANTEP 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:52

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