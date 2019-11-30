Bakan Gül’ün icra ve iflas ilanları açıklaması yerel basına nefes aldırdı GBC Başkanı Arif Kurt: "Girişimlerimiz olumlu sonuç verdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e teşekkür ediyoruz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Yargı Reformu 2. Paketi kapsamında, icra ve iflas ilanlarının gazetelerdeki yayınının kaldırılması yönündeki düzenlemenin iptal edildiği açıklaması ülke genelindeki yerel basın mensuplarına rahat nefes aldırdı.

Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı (GGF) ve Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, Türkiye genelinde yaklaşık 20 bin kişiyi istihdam eden yerel gazeteleri kapanmanın eşiğine getirecek düzenlemeye karşı yoğun girişimlerde bulunduklarını ve bu girişimlerin olumlu sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Kurt, "üyük bir yanlıştan dönüldüğünü sevinçle izliyoruz. Yerel basın kuruluşları bu açıklama ile rahat nefes alacak” dedi. Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Mustafa Arslan ve Şevket Erzen ile Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’na üye GBC’nşn de içinde olduğu gazeteciler cemiyeti başkanlarıyla birlikte yoğun lobi çalışması yapıldığını ifade eden GBC Başkanı Arif Kurt, “Yerel gazeteleri tehdit eden değişiklik, Yargı Reformu 2. Paketi'nde, icra ve iflas ilanlarının gazetelerdeki yayınının kaldırılması yönündeki düzenleme önerisiydi. Bu önerinin gerçekleşmesi demek, yaygın yerel ayırımına gidilmeksizin gazetelerin yarıdan fazlasının kapısına kilit vurması, binlerce gazetecinin işsiz kalması demek olacaktı. Bürokratik bakış açısından kaynaklı, tek boyutlu yaklaşımla vatandaşın üzerinden icraiflas ilanı ücretini kaldırmak hedeflenmekteydi. Bu bakış açısından meselelere yaklaşıldığı zaman; gelir vergisinin kaldırılması, özel tüketim vergisinin kaldırılması, sigorta hizmetinin verilmesi ama sigorta kesintisi yapılmaması vatandaşlarımıza çok daha büyük katkı sağlayacaktır. Bu durumda anılan gelirlerden vazgeçmek devletin ayakta kalmasını imkansız hale getirecektir. O halde icraiflas ilanlarına vatandaşa yük gibi bir noktaya indirgeyemeyiz. Öte yandan icraiflas ilanları ve diğer tüm resmi ilan gelirlerinin tamamı devlete gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, BİK komisyonu, SGK kesintisi, stopaj vergisi vd. vergiler yolu ile geri dönmekte, üstüne haberleşme işlevi yerine getirilmekte, istihdam oluşturulmaktadır. 2019 yılı itibari ile yerel gazetelerin resmi ilanlarının yüzde 60'ı, yaygın gazetelerin resmi ilanlarının ise yüzde 80'e yakını icraiflas ilanlarından oluşmaktadır. Verdiğimiz rakamlar bahse konu pakette icraiflas ilanlarının kaldırılmasının basınımız üzerinde oluşturacağı sonuçları izaha gerek bırakmayacak netlikte ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

Bakan Gül'e duyarlılığı nedeniyle teşekkür eden Kurt, "Girişimlerimiz olumlu sonuç verdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e teşekkür ediyoruz. Bakan Gül'ün icra ve iflas ilanlarının yerel gazetelerde yayınlanmaya devam edeceği yönündeki açıklaması, yerel gazetelerimize rahat nefes aldırmıştır. Bu tehdidi gündeme getirmemizi sağlayan Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi arkadaşlarım Mustafa Arslan ve Şevket Erzen ile Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’na üye gazeteciler cemiyeti başkanı meslektaşlarıma da çabalarından ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GAZİANTEP 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:52

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