Gaziantep'te 1290 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri bir işyeri ve araçta yaptığı aramalarda 1290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekipleri tarafından Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesinde bulunan bir iş yeri ve araçta arama yapıldı. Operasyonda 1.290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi gözaltına alındı
GAZİANTEP
30 Kasım 2019 Cumartesi
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