Okul önü ve hastane içerisinde yankesicilik

Gaziantep'te okul önünde ve hastanede yankesicilik yapan toplam 4 kişi, önce güvenlik kameralarına ardından ise polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te ismi açıklanmayan bir ilkokul önünde ders bitiminde çocukları almaya gelen veli ve öğrencilerin oluşturduğu kalabalığın arasına giren iki genç, gözüne kestirdikleri bir şahsın cep telefonu ve cüzdanını alarak, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Gaziantep'te ismi açıklanmayan bir devlet hastanesinde meydana gelen olayda ise hasta gibi hastanenin en yoğun koridorunda bekleyerek, hastaların cüzdan ve cep telefonlarını çaldı. Yansekicilik olaylarının ardından hızla hastaneden ulaşan şahıslar kayıplara karıştı.

Öğrenci veli ve hastaların şikayeti üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, her iki olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden eşkalini belirleyen ekipler, yaptıkları araştırmaların ardından ise şahısların kimlik ve adres bilgilerine ulaştı. Gaziantep Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyon ile 4 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi

GAZİANTEP 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:21

YATSI 18:41

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