Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu

GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda 9 bin 300 paket kaçak sigara ve 5 kilogram kaçak çay ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara bulunduğu belirlenen Güvenevler Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenledi. Depoda ve içindeki bir araçta yapılan aramada, 9 bin 300 paket kaçak sigara ile 5 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Kaçak sigara ve çaya el koyan polis, depodaki 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.



GAZİANTEP 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:52

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