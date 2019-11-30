Gaziantep'te depoya kaçak sigara baskını Baskında 9 bin 300 paket kaçak sigara ve 5 kilogram kaçak çay ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri, bir depoya düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 9 bin 300 paket sigara ve 5 kilogram çay ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi.

Operasyonda depoda bir araçta arama yapan ekipler, toplam 9.300 paket gümrük kaçağı sigara ile 5 kg gümrük kaçağı çay ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında başlatılan yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

GAZİANTEP 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:52

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