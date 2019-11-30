SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde yeni hizmet Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi hizmete girdi

Gaziantep’in ilk Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hizmet vermeye başladı.

Açılışta bir konuşma yapan SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, “Pulmoner Rehabilitasyon Merkezimizin ilimizdeki çok büyük bir ihtiyacı gidereceğine inanıyoruz. Sadece Gaziantep’ten değil, bölgemizden de gelecek hastalara hizmet verecek merkezimiz, uzman kadromuzla bu konudaki büyük bir eksiği de giderecek. Hayırlı olsun” dedi.

Merkezin Sorumlu Hekimi SANKO Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları UzmanıDr. Öğr. Üyesi Nevhiz Gündoğdu solunum problemi olan her yaştan hastanın merkezden yararlanabileceğini ve hedeflerinin, hastaların mutlu nefes almalarını sağlamak olduğunu söyledi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, şöyle devam etti:

“Özellikte nefes almakta, balgam çıkarmakta zorlanan yaşlı hastalar, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) sebebi ile yaşam kalitesi bozulmuş hastalar, astım hastaları, kronik öksürük şikayeti olanlar, bronşektazi hastaları, kifoskolyozu olanlar, solunum kapasitesini yükseltmek isteyenler, doğru nefes almayı öğrenmek isteyenlere hizmet vereceğiz. Merkezimizde kişiye özel verilecek hizmette, her hasta bireysel değerlendirilecek olup kişinin problemlerine uygun özel egzersiz ve solunum programları oluşturulacaktır.”

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Demirgüçise “Merkezimizde oluşturulan programlar,konusunda uzman fizyoterapistler tarafından tek kişilik özel seanslarda uygulanacak.Genel olarak oluşturulan programlar ise haftada 35 gün, 3060 dakikalık seansalar halinde 13 aylık süre için düzenlenmektedir” ifadelerini kullandı.

Merkezin hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Genel Sekreter Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ve öğretim üyeleri de katıldı.

GAZİANTEP 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:52

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