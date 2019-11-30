Medya grubundan altın adamlara ödül

Gaziantep’te faaliyet gösteren Olay Medya Grubu, kuruluşunun 27’inci yıl dönümü dolayısıyla ödül töreni düzenledi.

Olay Medya Grubu tarafından Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ’27 Yılın Altın Adamları Ödül Töreni’ne Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve davetliler katıldı. Olay Medya’nın kuruluşunun 27’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, kentteki bürokrat, siyasetçi, sanayici, sağlıkçı ve iş adamı çok kişiye ödül verildi.

Törende konuşan Vali Davut Gül, basının şehrin aynası olduğunu belirterek, “Gazetecilerin gördüğü eksikliği, fazlalığı bizler de görüyoruz, ama bazılarını kısa sürede çözecek oluyoruz, bazıları orta vadede çözülebilecek durumda oluyor, bazıları da çözülemeyecek ama bizim rekabet üstünlüğümüzü elimizde bulundurmamız için onu dışarıya karşı göstermemiz gereken durumlar oluyor. İşte basın bu anlamda bizimle aynı safta. Biz nasıl şehrin yöneticileri, şehrin sanayicileri, şehrin yaşayanları olarak bu şehrin tarafıysak basın da bu şehrin tarafı. Ben medya grubunun kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum” dedi.

Olay Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erol Maraş da, “30 Kasım 1992 yılında kurmuş olduğumuz Olay, bir ömrün geçmesine neden oldu. 28’inci yıla girdik. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla Gaziantep’e hizmeti, Gaziantep demokrasisine, Gaziantep siyasetine yön verici işler yapmayı planladık. Kimseyi bilerek, üzdüğümüzü, kırdığımızı sanmıyoruz. Şehrin menfaatleri için savaşlarımız oldu, ancak son yıllarda basınla ilgili bazı sıkıntılar nedeniyle basın biraz güç kaybeder gibi gözükse de biz bu etkiyi kırmaya, kentimize hizmet etmeye yöneticilerimize kendi çapımızda yol göstermeye devam ediyoruz. Sizler gibi bizler de bu kente iyisiyle, kötüsüyle hizmet etmekteyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 27 yılın altın adamlarına ödülleri verildi.

GAZİANTEP 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:52

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