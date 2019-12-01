İntihar etmek için direğe çıktı, atlayamayınca ilaç içti

GAZİANTEP'te, pisikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet K. (45), çıktığı telekom direğinden atlayamayınca ilaç içerek intihar etmeye kalkıştı. Mehmet K., psikolog tarafından ikna edilerek indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Karataş Mahallesi´nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet K., telekom direğine çıkarak intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de hava yastığı açtı. Mehmet K.'yı ikna edemeyen polis, olay yerine psikolog çağırdı. Polis ekibi tarafından getirilen psikolog Mahmut Kayagan, Mehmet K.'yı ikna etmek için çaba sarf etti. Psikolog Kayagan'ın konuştuğu Mehmet K., ikna olmayarak yanında bulunan ilaçları içerek intihara kalkıştı. 3 saatin sonunda ikna olup itfaiye ekipleri tarafından indirilen Mehmet K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Mehmet K.´nın eşinden boşandığı ve 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.



GAZİANTEP 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:53

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