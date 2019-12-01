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Olay Medya Grubu 27 yılın altın adamları ödül töreni SANKO Holding yöneticilerine Olay Medya’dan ...

İHA

Gaziantep Olay Medya Grubu'nun 27'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen "27 Yılın Altın Adamları" ödül töreninde, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ödüle layık görüldü.

Olay Medya Grubu 27 yılın altın adamları ödül töreni SANKO Holding yöneticilerine Olay Medya’dan dört ödül

Gaziantep Olay Medya Grubu’nun 27’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “27 Yılın Altın Adamları” ödül töreninde, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ödüle layık görüldü.
Olay Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erol Maraş ve Başkan Vekili Raci Dölek, Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle Gaziantep'e sanayi, kültür, tarih, ihracat, üretim, spor ve eğitim alanında katkı sağlayanlara ödül takdim edilmesini amaçladıklarını söyledi.
Ödül törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak ve Mehmet Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Ali Kahraman, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da katıldı.
Anadolu’da, bir yayın grubunun 27 yıl ayakta durmasının büyük başarı olduğuna dikkat çeken Vali Davut Gül, “Basın şehrin aynasıdır. Şehrin yöneticileri, sanayicileri, yaşayanları olarak bizler nasıl bu şehrin tarafıysak, basın da bu şehrin tarafıdır. Bu güzel organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Gaziantep’e sanayi, kültür, tarih, ihracat, spor, eğitim alanında katkı sunanlar arasında bulunan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım’a plaket takdim edildi.

GAZİANTEP

01 Aralık 2019 Pazar

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