Gümrük kapısında ele geçirilen su kaplumbağaları Gaziantep'te 3 bin 400 su kaplumbağasının bakımı Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yapılacak

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilde ele geçirilen 3 bin 400 su kaplumbağası, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getirildi.

Gürcistan’dan Sarp Gümrük Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen yabancı plakalı bir otomobilin bagajında zulalanmış halde 9 koli tespit edildi. Özel olarak hazırlanan kolilerde piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirilmişti. Kolilerden çıkartılarak su dolu bidonlara konulan su kaplumbağaları, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğal Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne, ardından da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.

Uzun bir yolculuk sonrası Gaziantep'e getirilen su kaplumbağaları, yeni yuvalarına konuldu. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesine getirilen su kaplumbağalarının bakımları burada deneyimli ekip tarafından yapılacak. Gerekli bakım ve tedavileri yapılan hayvanat bahçesinin yeni sakinleri, ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi görüyor. Su kaplumbağalarının belirli büyüklüğe gelmelerinin ardından hayvanat bahçesindeki havuzlara bırakılacağı bildirildi.

Su kaplumbağalarının durumu hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Gürcistan’dan kaçak yollarla Türkiye’ye sokulmak istenen al yanaklı küçük kaplumbağalar, buradaki gümrük muhafaza memurları tarafından 9 tane karton kutuda ele geçirildi. Yaklaşık 3 bin 400 tane su kaplumbağasının bize gönderileceği beyan edildi. Biz de kendilerine uygun karantinalarımızın bulunduğunu bunları muhafaza edeceğimizi söyledik. Daha sonra da bu su kaplumbağaları Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getirildi. Burada kendilerini karantina akvaryumunda muhafaza ediyoruz. Tabi hayvanlar uygun koşullarda taşınmadıkları için gelirken bazıları telef olmuş ve bazıları da kötü durumdaydı. Burada uzman arkadaşlar tarafından gerekli bakım ve tedavileri yapılıyor. Şu anda durumları iyi. Belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra da kendilerini dış mekanlarımızda bulunan havuzlarımıza bırakacağız” diye konuştu.

GAZİANTEP 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:21

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.