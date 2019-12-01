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GTO Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

İHA

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

GTO Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantının açılışında yaptığı konuşmada enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Korkut Küçükcan’a değinen Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Küçükcan ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine bir kez daha başsağlığı dileyerek, “Maalesef bu olay hepimizi derinden üzdü. Bu bir iş kazasıydı ve gerçekleştiğine göre de ihmal vardı. Bu olayın sorumluları cezalandırılmalıdır. Ülkemiz ve şehrimiz için değerli insanları, genç yetenekleri, uzman kişileri böyle kazalarda kaybetmek daha da üzücü. Bundan dolayı bu olaydan büyük dersler almak zorundayız. Yalnızca inşaat değil tüm işlerde denetimler çok daha sıkı yapılmalı, yönetmelikler eksiksiz uygulanmalıdır” dedi.
Korkut Küçükcan olayına dair inceleme ve soruşturmanın devam ettiğini aktaran GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, kurumlar olarak bu konunun takipçisi olacaklarını, dersler çıkaracaklarını ve başka Korkut’lar aramızdan ayrılmasın diye üzerlerine düşen sorumlulukları alacaklarını söyleyerek,“İnşaat mühendisleri ve mimarlardan oluşan bir komisyon kuralım. Bu komisyon hem konunun takipçisi olsun hem de Odamız tarafından verilecek eğitimler için öncülük etsin. Eğitimlerden kastım, bu olayda ilk yardım, arama kurtarma noktasındaki görevlilerin yetersizliği ile ilgili geri dönüşler aldık. Mesleki Yeterlilik Merkezimizde bu alanda özel, sertifikalı eğitimler verelim, uzmanlar yetiştirelim istiyorum” şeklinde konuştu.
“Biz bir kalite yolculuğuna çıktık”
Meclis toplantısındaki konuşmasında GTO’nun aldığı “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi” ödülüne değinen Başkan Yıldırım, alınan bu ödülün 20 bini aşkın üyesi olan Gaziantep Ticaret Odasıyla birlikte tüm Gaziantep’in olduğunu, bu başarının toplam kalite hareketinin tüm şehirde başlamasına vesile olacağını belirtti.
Yıldırım, “Biz bir kalite yolculuğuna çıktık, EFQM Yönetim Modelini benimsedik. Bundan sonra hep birlikte yola devam etmeliyiz ki başarımız Gazi şehrimize liderlik etsin. Hedefimiz hep birlikte Avrupa Kalite Ödülü’nü de Odamıza kazandırmak. Ben, başarılarımıza bir yenisini ekleyen “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi” almamızda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Kötü günler yavaş yavaş geride kalıyor”
Ekonomiye dair açıklamalar da yapan Başkan Yıldırım, son günlerde açıklanan makroekonomik verilere bakıldığında Türkiye için oluşan olumsuz ekonomik tablonun yavaş yavaş iyileşmeye başladığını, toparlanma sürecine girildiğini ifade etti.
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin büyüme oranında olumlu revizeler yaptığını, yılı eksi büyüme oranı ile kapatmayacaklarını söyleyen Yıldırım, “Başta otomotiv ve inşaat sektörleri özellikle faiz oranlarının düşmesinin etkisi ile toparlanma işaretleri veriyor. Ama yüksek borçluluk, işsizlik, dolarizasyon ve kaynak bulma güçlüklerimiz halâ devam ediyor. Önemli olan iyileşme göstergelerinin tüm ekonomiye yayılması ve kalıcı olmasıdır. Bunun için de uzun vadeli düşünmek gerekir. Hep yaptığımız, kısa ve orta vadeli ekonomik sorunlarla mücadele etmek, günü kurtarmak Geçici parasal genişlemeler bugüne kadar ülkemizde de küresel ekonomide de kalıcı sonuçlar doğurmadı. İhtiyacımız olan uzun dönemli stratejiler Ekonomik büyümenin sürdürülebilir yüksek seviyelere çıkabilmesi ve işsizlik oranlarının hızla aşağıya çekilebilmesi için yatırımlara ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.
Konuşmasında vergi düzenlemelerine de değinen Yıldırım, vergi ödeme sorumluluğunun bir kültüre dönüştürülmesi gerektiğini, bunu başaramadıklarında yeni paketler ve yeni uygulamalara maruz kalacaklarını söyledi.
Vergi artışlarının kayıt dışılığı da artırdığını vurgulayan Başkan Yıldırım, “Bizim üretimimizi artırmaya ihtiyacımız var. Maalesef artan vergiler kayıt dışılığı, işsizliği, kaçakçılığı artırır. Kaçak sigara kullanımı da yalnızca bir örnek... Bu anlamda da yüksek bir vergi kaybımız var. Aynı şekilde Suriyeli işletmelerin yaptıkları ticaret ve ne kadar vergi tahakkuk edilmiş ne kadar tahsil edilmiş onun da irdelenmesi gerek. Ayrıca, her zaman dile getirdiğim gibi şehrimize, Suriyeli mülteci sorunu olan illere yönelik bir teşvik sistemi olmalı. Suriye ile sınıra sahip olan ve Suriyelileri barındıran illerde faaliyet gösteren firmalara yönelik teşvikler olmalı yeni vergiler değil” diye konuştu.
Konuşmasının devamında Kasım ayında yapılan faaliyetleri değerlendiren Başkan Yıldırım, Aralık ayında gerçekleştirilecek toplantı ve faaliyetler hakkında Meclis üyelerini bilgilendirdi.

GAZİANTEP

01 Aralık 2019 Pazar

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