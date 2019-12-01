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Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Denizlispor: 0 (İlk Yarı)

İHA

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Denizlispor: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
23. dakikada Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta çıktı.
27. dakikada ceza sahasında topla buluşan Papy'nin çaprazdan şutu direğin yanından dışarı çıktı.
28. dakikada Furkan Soyalp'ın şutunda kaleci Stackhowiak gol olmasına izin vermedi.
44. dakikada ani gelişen Denizlispor atağında Olcay'ın vuruşunu savunma son anda çeldi.

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, İsmail Şencan xx, Samet Çiçek xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan xx, Papy Djilobodji xx, Kana Bıyık xx, Alin Tosca x, Güray Vural xx, Jefferson xx, Diarra x, Furkan Soyalp xx, Kayode x, Twumasi xx
Yedekler: Lontigkin, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Taş, Pawlowski, Kenan Özer, Chibsah
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Denizlispor: Stackhowiak xx, Sapunaru x, Mustafa Yumlu x, Lopez xx, Bergdich x, Aisatti x, Barrow x, Sackey xx, Sacko x, Olcay Şahan x, Rodalega xx
Yedekler: Tolgahan, Kadir, Oğuz, Emre, Zeki Yavru, Sedat, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz, Oscar, Burak Çalık
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Sarı kartlar: Furkan Soyalp (Gaziantep), Sackey (Denizlispor)

GAZİANTEP

01 Aralık 2019 Pazar

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