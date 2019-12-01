Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Denizlispor: 2 (Maç Sonucu)

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Denizlispor'a 21 mağlup oldu. Bu sonuçla Denizlispor puanını 17'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise 16 puanda kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

51. dakikada Oğuz Ceylan'ın ortasında ceza sahası içinde Kayode'nin kafa vuruşunu kaleci kurtardı.

54. dakikada Denizlispor savunmasının hatasında topla buluşan Kayode, kaleci Stackhowiak'ı çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 10

58. dakikada Denizlispor, Sacko'nun uzaktan attığı golle skoru eşitledi. 11

85. dakikada gelişen Denizlispor kontratağında Bergdich'ın pasında topla buluşan Sacko meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 12



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, İsmail Şencan xx, Samet Çiçek xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xxx, Papy Djilobodji xx, Kana Bıyık xxx, Alin Tosca xx, Güray Vural xx, Jefferson xx, Diarra xx, Furkan Soyalp xx (Chibsah dk. 77 x), Kayode xxx, Twumasi xx (Pawlowski dk. 76 x)

Yedekler: Lontigkin, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Taş, Kenan Özer,

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Denizlispor: Stackhowiak xxx, Sapunaru x (Oğuz Yılmaz dk. 48 xx), Mustafa Yumlu xxx, Lopez xx, Bergdich xxx, Aisatti x, Barrow xx, Sackey xxx (Zeki Yavru dk. 87 ?), Sacko xxx (Oscar dk. 89 ?), Olcay Şahan xx, Rodallega xx

Yedekler: Tolgahan, Kadir, Emre, Sedat, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz, Burak Çalık

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Kayode (dk. 54) (Gaziantep), Sacko (dk. 58 ve 85) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Furkan Soyalp, Oğuz Ceylan, Chibsah (Gaziantep), Sackey, Aissati, Bergdich, Lopes, Barrow (Denizlispor)

GAZİANTEP 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:21

YATSI 18:41

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