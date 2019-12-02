Çocuklarda kış hastalıklarına dikkat

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Ayas, mevsim geçişlerinde hava sıcaklığında meydana gelen ani değişimlerin en çok çocukların sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirterek aileleri uyardı.

Havaların soğuması ile birlikte özellikle çocukların hassas olan yapıları nedeniyle hasta olmaya daha çok meyilli olduğunu söyleyen Gaziantep Özel Anka Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayas, değişen hava şartlarında çocukların giyim ve beslenmelerine özen gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Dr. Ayas, soğuk havalarda çocukları en fazla etkileyen hastalıklarla ilgili bilgiler verdi.

Dr. Ayas, “Özellikle kış aylarında çoğalan ve dört bir yanda kol gezen bakteriler ve virüsler kalabalık ve sık havalandırılmayan ortamlarda yayılır. Kreş ve okullarda geçirilen vakit de enfeksiyonların yayılması için zemin oluşturur. Bu ortamlar çocuklar için büyük risk oluştururken gerekli önlemler alındığı takdirde hastalıktan korunmak mümkün. Tehlikeli olan hastalıkların başında grip geliyor. Hastalık öksürük ve aksırıkları ile havaya yayılan salgıların solunması yoluyla bulaşıyor. Birkaç günlük kuluçka döneminin ardından ise ani başlayan ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ve vücut ağrısı, halsizlik, burun akıntısı ve öksürük belirtileri ile ortaya çıkıyor. Bu hastalık birçok kişi tarafından önemsenmiyor ancak dikkat edilmediğinde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Enfeksiyon, ilerlerse ve iyi tedavi edilmezse larenjit, farenjit, bronşit, sinüzit ve orta kulak iltihabına dönüşebiliyor. Daha ilerlerse zatürre, menenjit, beyin ve kas iltihabı gibi yaşamı tehdit eden hastalıklar da ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle bu hastalıkta erken önlem alınması gerekiyor. Gerekli tedavinin ardından yakınmalar yaklaşık 1 haftada geçiyor, öksürük ise diğer belirtiler kaybolduktan sonra 1 hafta daha sürebiliyor. Tedavide çocuğun dinlenmesi ve bol sıvı alması önemli. Akciğerlere ait hava yollarının iltihaplanmasıyla oluşan bronşit de, özellikle sonbahar ve kış aylarında çocukları tehdit ediyor. Öksürükle bulaşan ve tedavisi eksik kalan gribin zemin hazırladığı bronşitin belirtileri arasında çocuklarda yoğun balgam, hırıltılı ve sık solunum, öksürük nöbetleri yer alıyor. Uzayan öksürüklerle kendini gösteren zatürrenin belirtileri arasında ise ateş, titreme, üşüme, terleme, öksürük, balgam, göğüs, sırt ağrısı, hızlı nefes alıp verme, göğüste hırıltı, nefes alıp verirken göğüs duvarında içe çekilmeler, kusma, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, gibi belirtiler görülüyor. Soğuk havalar pek çok hastalığın oluşumuna zemin hazırlarken, özellikle orta kulak iltihabı da bu dönemde sağlığı olumsuz etkileyen hastalıklar arasında yer alıyor. Bu hastalık, ateş, işitme problemleri ve kulak akıntısı ile kendini gösteriyor” dedi.

Hastalıkların erken tanı, tedavi ve düzenli takip ile kontrol altına alınabildiğine dikkat çeken Dr. Ayas, ailelerin çocuklarını bu hastalıklardan alacakları basit önlemlerle koruyabileceklerini ifade etti. Dr. Ayas, "Çocukların soğuk nedeniyle enfeksiyon kapma riski artar. Ancak sırf bu nedenle terlemelerine neden olacak kalın kıyafetlerden de kaçınılmalıdır. Ailelerin çocuklarını giydirirken aşırı üşütmek ya da aşırı terletmemeye özen göstermeleri gerekmektedir. Hijyen koşullarının iyi olmadığı yerlerde enfeksiyonlar hızlı yayılmaktadır. Bu nedenle ailelerin temizlik kuralları konusunda çocuklarını eğitmesi de önemlidir. Çocuklar yorgun ve uykusuz olduklarında vücut dirençleri de düşerek daha kolay hastalanabilirler. Bu nedenle çocuklarda uyku düzeni özellikle kış aylarında daha da önem kazanmaktadır. Tüm gün okulda efor harcayan çocukların uykusu kadar dinlenmelerine ve dengeli beslenmesine de dikkat edilmeli. Çocukların bulunduğu odalar sık sık havalandırılmalı, aileler çocuklarını kirli havadan ve sigara dumanından uzak tutmalılar" diye konuştu.

GAZİANTEP 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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