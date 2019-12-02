Gaziantep düşüşte Gaziantep FK, son sekiz maçta bir galibiyet alabildi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor. Kırmızısiyahlılar ligde oynadığı son 8 maçta sadece bir galibiyet alabildi.

Bu sezon Süper Lig’de ilk kez mücadele eden ve ilk haftalarda iyi bir performans sergileyen Gaziantep Futbol Kulübü, son haftalardaki kötü performansı ile dikkat çekiyor. Ligde oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 16 puan toplayan Gaziantep ekibi, son 8 maçta ise sadece 1 galibiyet alabildi.

Ligin ilk 5 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan ve 5. haftayı ikinci sırada tamamlayan Gaziantep Futbol Kulübü, sonraki sekiz haftada ise düşen performansı ile adından söz ettirdi. Ligde oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet alabilen Kırmızısiyahlılar, bu süreçte 4 mağlubiyet, 3 de beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu süreçte rakip sahalara 8 gol gönderen Gaziantep ekibi kendi kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

Gaziantep ekibi son sekiz maçta karşılaştığı Göztepe, Antalyaspor ve Alanyaspor ile 11 berabere kalırken, Galatasaray’a 20, Trabzonspor’a 41, Başakşehir ve Denizlispor’a ise 21’lik skorlarla mağlup oldu. Gaziantep FK, bu süreçteki tek galibiyetini ise son dakikada attığı golle deplasmandaki Ankaragücü maçında 21’lik skorla elde etti.

GAZİANTEP 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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