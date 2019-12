Büyükşehir, Kasım ayında doğan 250 personel adına fidan dikti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kasım ayında doğan 250 personelin doğum günü düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilen doğum günü etkinliği için Onat Kutlar Toplantı Salonu’nda, 250 personel toplandı. Etkinliğe; Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, birçok daire başkanı ve personeller katıldı.

Etkinlikte konuşan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Murat Geç, 2019 yılı içerisindeki eğitimler ve seminerlerin yanı sıra tamamen personellere yönelik kültür, sanat ve spor aktiviteleri olmak üzere günaydın etkinliklerinden tiyatro eğitimlerine, model uçak yapımından, halk oyunlarına kadar toplam 18 branşta motivasyon kulübünü başlattıklarını hatırlattı.

"Doğum günü hediyesi fidan oldu"

Havaların ısınmasıyla doğaya açılarak çok daha farklı etkinliklerle çalışanlarla beraber olacaklarını dile getiren başkan Geç, “Bu kulüplerin amaçları tamamen personelimizin kendini daha iyi hissetmesini, kendini daha iyi tanımasını, öz güveninin artması ve dolayısıyla daha güler yüzlü bir hizmet vermesi amaçlanmaktadır. Bu etkinliklerden biri de doğum günü etkinliğidir. Sizlerin adına doğum günü hediyesi olarak hem doğaya hem de geleceğe, çocuklarımıza daha yeşil bir Dünya bırakmak adına yüzlerce fidan diktik” dedi.

“Personellerimizin her zaman yanındayız”

Murat Geç, şöyle devam etti:

“Personelimizin kişisel gelişimi için eğitim planlarımız var. Her birinizi kendi branşınızda geliştirmek üzere gerekli tüm yatırımı insan kaynakları olarak yapmak istiyoruz. Mesleğini gönlünde tutarak, severek yapmanız için ne gerekiyorsa elimizden geldiğince gereklilikleri yerine getirmek istiyoruz. İnsan kaynakları politikamızda bizim temel prensiplerimiz var; daha çok çalışana daha iyi imkanlar ve fırsatlar sunmayı amaçlıyoruz. Performansa göre ödüllerimiz olacak. Personellerimizin daha verimli ve huzurlu olacağı iş alanlarında yer almasını istiyoruz. Bünyemizde 730 civarında iş alanı mevcut. Şehrin her tarafına dokunuyoruz. 320’ye yakın birbirinden farklı unvan var. Herkesin uzmanlaşabileceği meslekler bulunuyor. Samimiyiz, amatör ruhluyuz ancak profesyoneliz. Yetenek serüveninizde sizlere profesyonel danışmanlık yapmak istiyoruz. Kariyeriniz doğru kararlar almanız için yanınızda yer alıp destekçiniz olacağız.”

Başkan Geç, gerçekleştirilen etkinliklerin temel amacının personelin motivasyonunu artırmaya yönelik olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından belediye çalışanları doğum günü pastasını kesti, hediye olarak personellerin adına ağaçlandırma alanına dikilen fidanların sertifikaları dağıtıldı.

GAZİANTEP 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:21

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.