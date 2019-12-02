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Şehitkamil’den Fıstıklık Mahallesi’ne pazar yeri Fıstıklık pazar yeri tamamlanma aşamasına getirildi

İHA

Şehitkamil Belediyesi tarafından Fıstıklık Mahallesi'nde yapımına başlanılan pazar yerinin inşaatı hızlı bir şekilde ilerliyor. Toplam bin 500 metrekare kapalı alana sahip pazar yeri, önümüzdeki günlerde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak.

Şehitkamil’den Fıstıklık Mahallesi’ne pazar yeri Fıstıklık pazar yeri tamamlanma aşamasına getirildi

Şehitkamil Belediyesi tarafından Fıstıklık Mahallesi’nde yapımına başlanılan pazar yerinin inşaatı hızlı bir şekilde ilerliyor. Toplam bin 500 metrekare kapalı alana sahip pazar yeri, önümüzdeki günlerde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak.
Şehitkamil Belediyesi, mahalle kültüründe çok önemli bir yere sahip olan pazar alanlarını fonksiyonel olarak daha kullanışlı hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar yapımını tamamlayarak halkın hizmetine sunduğu pazar yerleriyle ilgili halktan çok olumlu geri dönüşler alan Şehitkamil Belediyesi, Fıstıklık Mahallesi’nde yapımına başladığı pazar yerinin çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Toplam bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak pazar yeri içerisinde; 52 adet tezgah alanı, zabıta kontrol odası, mescit ve baybayan WC bulunacak. İnşaat çalışmalarında sona gelinen pazar yeri, önümüzdeki günlerde halkın kullanımına sunulacak.
“Belediyemiz tarafından çok kapsamlı bir pazar yeri inşa ediliyor”
Mahallelerine kazandırılacak olan pazar yerinin gerekli bir ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Fıstıklık Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, “Mahallemiz, hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle konumunda olması nedeniyle ihtiyaçları da gün geçtikçe artıyor. Bu konuda mahallemizin en büyük ihtiyaçlarından biri de pazar yeriydi. Mahalle sakinlerimiz, bu konuda büyük sıkıntılar yaşıyordu. Sağ olsun Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na bu konudaki talebimizi ilettik. Başkanımız, talebimizi yerine getirdi. Şu an pazar yerimizin inşaat çalışması hızlı bir şekilde ilerliyor. İçerisinde; zabıta odası, mescidi, otoparkı, baybayan tuvaleti olmak üzere belediyemiz tarafından çok kapsamlı bir pazar yeri inşa ediliyor. Vatandaşlarımız, artık bu pazar yerinde temiz ve nezih ortamda alışverişlerini yapabilecekler. Bu konuda mahallemize kazandırmış olduğu pazar yerinden dolayı şahsım ve mahallem adına Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetlerin de devamını diliyorum” şeklinde konuştu.
“Mahallemizin bu pazar yerine çok ihtiyacı vardı”
Yapılan pazaryerine ilişkin konuşan mahalle sakini Kazım Şaksucu, “Allah, Başkanımızdan razı olsun. Sağ olsun, bizi kırmadı. Pazar yerimizin yapılması için çalışma başlattı. Mahallemizin pazar yerine büyük ihtiyacı vardı. Biz, Başkanımızdan razıyız. Mahallemizde pazar yeri olmadığı için uzak yerlerdeki pazar yerlerine gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi bizim mahallemize yapılan pazar yeri tamamlanınca bu sorun çözülmüş olacak. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP

02 Aralık 2019 Pazartesi

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