Rekora ramak kaldı

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ülkenin ve bölgenin ihracat ramamlarını değerlendirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Kasım ayı geçici dış ticaret verilerini açıklanmış, yılın ilk 11 ayında Türkiye ihracatının yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 11,29 azalarak 190 milyar 229 milyon dolar olduğu duyurulmuştu. Gaziantep'in Kasım ayı ihracatını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, üçüncü çeyrekteki pozitif büyümenin ve dış ticaret açığındaki daralmanın yıl sonu rakamlarına ve 2020 beklentilerine olumlu yansıyacağını belirtti.

Yıldırım yaptığı değerlendirmede, “Gaziantep, Kasım ayında 657 milyon 224 bin dolarlık ihracat yaparak en fazla ihracat yapan 6. şehir olmaya devam etti. OcakKasım döneminde de 6 milyar 849 milyon 173 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece 7 milyar doların üzerindeki 2019 yılı ihracat hedefini gerçekleştirmeyi ve yılı yeni bir rekorla kapatmayı neredeyse garantiledik” ifadelerini kullandı.

2020 yılına çok daha umutlu gireceklerini ve Gaziantepli ihracatçıların her yıl yeni rekorlar kırmayı başaracak altyapıya ve vizyona sahip olduklarını ifade eden Yıldırım, “OcakKasım dönemine baktığımızda Türkiye ihracatına olan katkımız yüzde 4 olarak gerçekleşti. Herkesin bildiği bir şey var. Gazianteplinin ihracat şevki. İhracat dendiği anda akan sular duruyor bizde. GTO olarak bu isteğe, arzuya katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyor, projelerimizle, çalışmalarımızla var olan gücümüzü daha yukarıya taşımaya çaba gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye ihracatının Kasım ayında düşüş göstererek 16,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini de dile getiren Yıldırım açıklamasına şöyle devam etti, “Kasım ayında maalesef ülke olarak ihracatta düşüş yaşadık. Gaziantep’te de bir önceki yıla göre Kasım ayında yüzde 1’lik bir düşüş söz konusu. Tabi bunda iş günü eksikliği büyük etken. Gazi şehrimizin her şartta ve koşulda üretmeye, ürettiğini artırarak satmaya devam ediyor oluşunu da 11 aylık süreçteki ihracat rakamlarının yüzde 7,8’lik artışında net olarak görebiliyoruz. Türkiye genelinde bu rakam 1,8. Ülkemiz için çok önemli bir şehir olmamızın yanı sıra örnek bir modele ve yapıya sahip olduğumuz da apaçık ortada. Biz istiyoruz ki yaptığımız işlerle tüm şehirlere örnek olalım. Bunun için de bu yönde projelere imza atıyoruz. Belirli pazarlara muhtaç kalmamak için alternatif pazarlara teşvik ediyoruz üyelerimizi. Eİhracatta ETicarette de büyük bir pazar var. Bu pazardaki payımızı artırmamız gerek. Bunun için de sürekli olarak eğitimler gerçekleştiriyor, yeni projelere, anlaşmalara imza atıyoruz. Gerek geleneksel ihracat gerekse yeni nesil ihracat yolunda üyelerimizin ihracat koçu olmaya devam ediyoruz. Bu anlamda dünyanın içinde bulunduğu hızlı dönüşüme de ayak uydurmak zorundayız”.

Gaziantep’in katma değeri yüksek ürünleri üretecek teknolojik altyapıya ve iş bilgisine de sahip olduğunu belirten Yıldırım, “Gaziantep’in zekâsı her şeyi üretmeye yeterlidir. Üyelerimizi her fırsatta yükte hafif pahada ağır ürünleri üretmeye teşvik ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda şehrimizin çok daha hızlı yükselmesine vesile olacak en önemli etmen de budur, hemşehrilerimizin de bunu başaracak potansiyeli fazlasıyla yeterlidir. Bu vesileyle her zaman övünçle, gururla bahsettiğimiz kıymetli ihracatçılarımıza bir kez daha şehrimize, ülkemize olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

