Gaziantep'te change oto operasyonu: 6 gözaltı

Hem sağanak hem kar!

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Gaziantep'te polis, haciz şerhi bulunan araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirerek satışa sundukları iddiasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan araçları, özel yöntemlerle motor ve şasi numaralarını değiştirerek satışa sunan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, change olarak bilinen yöntemle satışa sunulan 3 araç ve yakalama haczi bulunan 18 araca el konuldu.

Operasyonda, olayla bağlantılı olan 6 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:54

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