Çelenk’ten büyüme rakamları değerlendirmesi MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk: “Merkez Bankası’nın faize yönelik alacağı indirim kararı yılsonu büyüme rakamlarına pozitif etki edecektir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çelenk’ten büyüme rakamları değerlendirmesi MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk: “Merkez ...

İHA

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulundu.

Çelenk’ten büyüme rakamları değerlendirmesi MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk: “Merkez Bankası’nın faize yönelik alacağı indirim kararı yılsonu büyüme rakamlarına pozitif etki edecektir”

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulundu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıklamasının ardından MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, değerlendirmelerde bulundu. 2019 yılının toparlanma emareleri ile tamamlanacağını belirten Çelenk, şunları dedi:
“Yılın Üçüncü çeyreğinde piyasa tarafından yüzde 1 oranında beklenen büyüme verisi beklentilere paralel olarak yüzde 0,9 oranında büyüdü. Böylece ekonomik toparlanmada dipten çıkış işaretlerini onaylamış oldu. Türkiye ekonomisi 2018 yılı Ağustos ayında yaşamış olduğu kur krizine güçlü bir tepki vererek 2019 yılını ciddi manada toparlanma emareleri ile tamamlayacağı öncü veriler ile birlikte de göstermektedir. Büyümenin sektörel bazda ana bileşenlerine yıllık olarak bakıldığında ise; inşaat sektörü dışında; tarım sektörü, sanayi sektörü, hizmetler sektörü ve kamu harcamaları büyümeyi yukarı taşımıştır. İnşaat sektörü özelinde ise; Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine devam etmesi, Türk Lirası’nın stabil durumu; kredi kanallarını gevşeterek sektörü canlandırmaya devam etmektedir. Bunlara ek olarak; sektör oyuncuları konut satış kampanyaları düzenleyerek konut satışına ilgiyi artırmayı sağlamaktadır. Özetle; sektörün 2019 yılının son çeyreğinde pozitif bir büyüme gerçekleştirmesi beklenmektedir. Böylece, 2019 yılının negatif havasını neredeyse yıl sonu verisi olarak yüzde 01 aralığına taşıyarak artıda kapatması mümkündür. Aynı saatlerde açıklanan ISO İmalat verisi ise beklentilerle uyumlu bir şekilde 49,5 oranında açıklandı ve önceki veri 49,0 idi. Özetle; iktisadi faaliyetteki toparlanma son açıklanan GSYİH büyüme verisi ile de teyit edilmiş olmaktadır. Sanayi üretimindeki ve inşaat sektöründeki toparlanmaların önümüzdeki aylarda da artarak devam etmesi beklenmektedir. Merkez Bankası tarafında da ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak faiz indirimlerinin ve makro ihtiyati politikaların devam etmesi son çeyrek büyümesini yukarı çekebilir ve toparlanmanın beklenenden de hızlı bir sürede gerçeklemesini sağlayabilir.”

GAZİANTEP

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 14:59
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GAÜN’de Yapı ve Enerji Paneline yoğun ilgi
YEREL HABERLER GAÜN’de Yapı ve Enerji Paneline yoğun ilgi
Evden bilezik çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Evden bilezik çalan 2 şüpheli yakalandı
Hafriyat yüklü kamyon kayalıklara uçtu Sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu
YEREL HABERLER Hafriyat yüklü kamyon kayalıklara uçtu Sürücü burnu ...
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: Hedef ilk 11 içerisinde olmak
YEREL HABERLER Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: Hedef ilk 11 ...
Gaziantep'te change oto operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te change oto operasyonu: 6 gözaltı
Kazada savrulan otomobil bakkal duvarına çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kazada savrulan otomobil bakkal duvarına çarptı: 2 ...
Nizip'te “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Nizip'te “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinliği ...
Otogarda kış lastiği denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Otogarda kış lastiği denetimi yapıldı
Mehmet Tahmazoğlu, engelliler gününü kutladı
YEREL HABERLER Mehmet Tahmazoğlu, engelliler gününü kutladı
Vali Davut Gül’den KAGİDEM’e Tam Puan Gaziantep Valisi Davut Gül: “Merkezde yazılım, teknoloji gibi şehrimizi yukarıya taşıyacak çalışmaların olması son derece önemli” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “İşini kurmak isteyen kadınlarımızı merkezimize bekliyoruz”
YEREL HABERLER Vali Davut Gül’den KAGİDEM’e Tam Puan Gaziantep ...
Şahinbey Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı ...
Gaziantep'te evde televizyon hırsızlığına tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te evde televizyon hırsızlığına tutuklama
Sınırda yakalanan 3 bin 400 kaplumbağa Gaziantep'e getirildi
YEREL HABERLER Sınırda yakalanan 3 bin 400 kaplumbağa Gaziantep'e ...
Rekora ramak kaldı
YEREL HABERLER Rekora ramak kaldı
Mütercimin Asım vefatının 200. yılında anıldı
YEREL HABERLER Mütercimin Asım vefatının 200. yılında anıldı
GAİB’ten 192 ülkeye 8 milyar 185 milyon 705 bin dolar ihracat
YEREL HABERLER GAİB’ten 192 ülkeye 8 milyar 185 milyon 705 bin dolar ...
Şehitkamil’den Fıstıklık Mahallesi’ne pazar yeri Fıstıklık pazar yeri tamamlanma aşamasına getirildi
YEREL HABERLER Şehitkamil’den Fıstıklık Mahallesi’ne pazar ...
Büyükşehir, Kasım ayında doğan 250 personel adına fidan dikti
YEREL HABERLER Büyükşehir, Kasım ayında doğan 250 personel adına ...
Gaziantep düşüşte Gaziantep FK, son sekiz maçta bir galibiyet alabildi
YEREL HABERLER Gaziantep düşüşte Gaziantep FK, son sekiz maçta bir ...
Naci Topçuoğlu MYO danışma kurulları çalıştayında istihdam konuşuldu
YEREL HABERLER Naci Topçuoğlu MYO danışma kurulları çalıştayında ...
Şahin, “RE360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması”nda Gaziantep’i anlatacak
YEREL HABERLER Şahin, “RE360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması”nda ...
Edibe Sözen’in “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” mesajı
YEREL HABERLER Edibe Sözen’in “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” ...
Çocuklarda kış hastalıklarına dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda kış hastalıklarına dikkat
Televizyon hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER Televizyon hırsızı tutuklandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X