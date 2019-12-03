Yöresel ürün günleri 8’inci kez Sanko Park’ta

Gaziantep’in yaşam ve eğlence alanı haline gelen Sanko Park Alışveriş Merkezi, eşsiz ve taze lezzetleri ziyaretçilere sunacağı Yöresel Ürün Günleri’ne, sekizinci kez ev sahipliği yapacak.

Türkiye’nin dört bir yanından, zengin ve doğal tatların bir arada toplanacağı Yöresel Ürün Günleri, 615 Aralık tarihleri arasında, Sanko Park Alışveriş Merkezi ana etkinlik alanında düzenlenecek.

Sekizincisi düzenlenecek etkinlikte, baldan kayısıya, peynirden zeytinyağına, fındıktan sucuğa kadar her biri kendine özgü olan ürünler, Gaziantepliler ile buluşturulacak.

GAZİANTEP 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:54

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