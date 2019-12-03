Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin üniversite öğrencileri ile buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin üniversite öğrencileri ile buluştu

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirde bulunan 4 üniversite öğrenci kulüp başkanlarıyla toplandı. Toplantıda, kentin gelişimine yönelik gençlerin görüşleri alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin üniversite öğrencileri ile buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirde bulunan 4 üniversite öğrenci kulüp başkanlarıyla toplandı. Toplantıda, kentin gelişimine yönelik gençlerin görüşleri alındı.
Büyükşehir, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), SANKO Üniversitesi ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) bünyesindeki öğrenci kulüplerinin başkanlarıyla toplantı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Abdullah Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen ve SANKO Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da katıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Şahin, gençlerin görüş ve önerilerini aldı.

"Gözünüzdeki ışık bizi heyecanlandırıyor”
Toplantıda gençlere seslenen başkan Fatma Şahin, belediyede seçim sonrası küçülmeye gidilirken, gençler ve fikirleri için iki ayrı daire başkanlığı kurulduğunu hatırlatarak, “Gözünüzdeki ışık, yüreğinizdeki sıcaklık bizleri çok heyecanlandırıyor. Gençlerimizin önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Medeniyeti, Dünya Tarihi’ni incelediğimiz zaman, size çok önemli bir formül veriyor: ‘Bilgi Güçtür, İktidar Yapar.’ Bilgiye sahip olan, o dönemin de sözünü söylüyor. Bu bugün içinde geçerli değişmez bir kuraldır. Bilgi mekanizmalarımızı güçlendireceğiz. Dünya artık ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ diyor. Dünya ekonomik gelişmeyle birlikte insani gelişme, çevresel gelişme, sosyal adalet ve sosyal barış diyor. Dolayısıyla dünyanın bu değerleri üzerine kendimizi kodlamazsak, bu yanlışın içinde kayboluruz. Biz büyük bir devletiz, büyük hedeflerimiz var. Hiçbir yarışta geri kalamayız. Sen istersen o bir hayal değildir. Biz istiyoruz. Dünya’nın onuncu ekonomisi olmak istiyoruz. Bu sizlere bağlı. Sizleri Dünya vatandaşı olarak çok iyi yetiştirmek lazım. Üniversiteler şehriyiz ama bir üniversiteli kardeşimin ne isterse ne gerek varsa ulaşabilmesinin imkanlarını sağlamak ve fırsatlar oluşturmak zorundayız. Dünya’da artık sınırlar kalkıyor, globalleşiyorsak bugün elimize bir çanta alıp Dünya’yı dolaşırken biz ay yıldızlı bayrağımızın altında göğsümüzü gere gere her şeyle başa baş yarışmak istiyorsak beraber çalışmalıyız. Osman Gazi’ye bakıyoruz, eğer Şeyh Edebali olmasa Osman Gazi olmazdı. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücelt ki devlet yücelsin’ diyor. Her şeyin başı beşeri sermaye, insan. Gençlerimiz için gençlerimizle birlikte, eğitimde, sağlıkta, ulaşım da ‘önce gençlik’ diyoruz. Sizi geleceğe hazırlamak için Dünya’yı iyi okumanız gerektiğini görüyoruz. Bizim zamanımızda azıcık kafan çalışsa bir şeyler oluyordun. Şimdi ise kendini uzmanlaştırman gerekiyor. Belli bir alanda ihtisaslaşmanız gerekiyor Bizim uzmanlaşmanın ihtisaslaşmada geç kaldığımızı görüyoruz. Hangi meslekte olursak olalım, sizden ricam ihtisaslaşmanız” dedi.

“Gaziantep modeli, gençlik modelidir”
Başkan Şahin, geçmişle bugünkü çalışma şartları arasındaki farkları anlatarak, üniversite kulüplerinin iş bulmada büyük bir etken olduğunun altını çizdi.
Şahin, “Herkesin bir yeteneği, sosyal sorumluluğu var. Hayat çok kısa. Yalnızca matematik kimya değil. Biz bu yüzden kültür bölümümüzü sürekli etkinlikler, medeniyet söyleşileri, gezilerle gençlere dair ne varsa güçlü tutmaya gayret ediyoruz. Gazikültür’ü yeniden yapılandırdık. Özgüven çok önemli, kendimize güvenmemiz lazım. Avrupa Birliği Uyum Sürecinde çalışmış bir insanım. Uyum Süreci dendi AB kalmadı. İngiltere’nin hali ortada. Bakıyorsunuz Batı Medeniyeti’nde hukuk devletine çok sağlam gittikleri için medeniyet kodlarını devam ettiriyorlar ama insani değerler konusunda çok sıkıntıları var. Bizim medeniyet kodlarımız bize dair ne varsa sağlıyor ama yenileştirerek, teknolojik altyapımızı ortaya koyarak, hukuk devleti gücümüzü koyarak kendimizi güçlendirmek gerekiyor. Türkiye’nin en genç şehrinde gençliğe dair çok iş var. Büyükşehir Belediyesi olarak biz sizin emrinizdeyiz. Ne projeniz varsa gelin değerlendirelim. Sizlerle birlikte, sizlerin enerjisi ile sizleri anlayarak bunu yapacağız. Buradaki başkan vekillerinin her birinin bir ihtisas alanı var. İşin özü şu: ‘Biz yapamazsak kimse yapamaz, biz başaramazsak kimse başaramaz.’ Akademik dünya ile pratiği birleştirmemiz gerekiyor. Geleceği planlamamız lazım. Artık kervan yolda dizilmiyor. Her şeyin başı planlama. Hayatı, kendimizi, günü planlayalım. Okumalıyız. Millet Kıraathaneleri, millet bahçeleri, kitap kafeler, kitaba ulaşılabilirlik ve zihinsel gelişim. Spor yaparak bedensel gelişimi ön plana çıkarmalısınız. Herkesin mutlaka, hangi yetenekteyse, hangisinde mutlu oluyorsa ona yönelmeli. Tenisi zenginler kulübü olmaktan çıkarttık tabana yaydık açtığımız kortla. 80 milyonun kardeşliğine ihtiyacımız var. Nerede doğarsa doğsun, anası babası kim olursa olsun, dini dili mezhebi ne olursa olsun, eşrefi mahlukatsa, gençse, önünde bir gelecek varsa bu kalkınma ve kardeşlik yolunu başarmak lazım. Sizleri seviyor ve güveniyoruz. Sizlere alanlar oluşturarak birlikte bir Gaziantep Modeli, kalkınma modeli, gençlik modelini karşılamak lazım. Bunu beraber başaracağız” diye konuştu.

"Sizlerin varlığı ülkemizi daha önemli yerlere getirecek”
AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer ise, şunlara aktardı:
“Büyükşehir’in birçok alanda ürettiği vizyonu üniversite alanlarında da sağladığı için başkan Şahin ve ekibi ayrı bir teşekkürü hak ediyor. Yükselen Gaziantep’te yükselen öğrencileri görmek beni çok mutlu etti. Sizlerin varlığı ülkemizi daha önemli yerlere getirecektir, ben buna gönülden inanıyorum.”

"Tüm projelerde gençliğin imzası var”
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da “Ülkemizin son dönemde yaptığı tüm projelerde gençliğin imzası var. Türkiye Cumhuriyeti, sınırlarında ve ekonomisinde güçlüyse bunu gençliğine borçludur” dedi.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, Gaziantep’in Türkiye’nin en nadide şehirlerinden biri olduğunu hatırlatarak, “Belediyelerimiz açısından hayata geçirilen projeler için en önemli insan kaynağı sizlersiniz. Fikirlerinizi projeye dönüştürürken sponsor arayışları kapsamında arkanızdaki en büyük gücünüz; Büyükşehir Belediyesi’dir. Dolayısıyla sizler için sağlanmış olan bu avantaj bizleri de mutlu ediyor. Gaziantep Üniversitesi’nde 82 tane farklı kulübümüz mevcut. Aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Artık zaman değişti. Sizin okuduğunuz lisans eğitiminin yanında şehre katkı sağlayan projeleriniz de sorgulanıyor. Bu nedenle öğrenciliğin yanında farklı alanlarda da aktivitelerinizin olması sizleri meslektaşlarınızdan bir adım daha öne alacaktır. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi’nin siz öğrencilere sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmalısınız” diye konuştu.

"Büyükşehirle üniversiteler arasında muhteşem bir iş birliği var”
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen ise, şunları anlattı: “Hevesinizi, heyecanınızı ve merakınızı asla kaybetmeyin. Büyükşehir Belediyesi ve üniversiteler arasında muhteşem bir iş birliği var. Büyükşehir, inovasyon merkezlerimizi kurdu, sosyal ve kültürel alanlardaki topluluklarımızla şehirle daha sık bir bağımız olacak. Gaziantep, ülke içerisindeki en genç şehirdir. Bu bakımdan kentimiz her türlü inovasyona ve yeniliğe çok açıktır. Siz gençler, bu şehre yapmış olduğunuz çalışmalarla yön vereceksiniz.”

"Farklılaşmanız lazım”
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Üniversiteleri, sadece bilgiyi üretmenin ve nasıl ulaşacağını göstermenin yanı sıra sizleri hayata hazırlamak gibi önemli bir sorumluluğu vardır. Yaşamınızdaki en güzel dönemler üniversite çağlarında geçer. Üniversitede olgunlaşırsınız, sevgiyi tanırsınız. 60 yaşında olmama rağmen hala Cerrah Paşa’daki arkadaşlarımla ilişkim ve irtibatım mevcut. Bu güzel günlerin kıymetini bilin. Ama bu güzel günlerin de ne kadar hızlı geçeceğini bilmeniz gerekiyor. Öte yandan eğitim hayatınızda meslektaşlarınızdan bir adım önde olmak istiyorsanız; mutlaka farklılaşmanız lazım. Özgün bir yetkinliğe sahip olmanız gerekiyor” dedi.

Efiloğlu, gençleri Gazi Yarı Maratonu’na davet etti
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu da şunları bildirdi:
“Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle spor dalında Gazi şehre inanılmaz organizasyonlar getirdik. 1 ay içerisinde 2 tane dünya şampiyonası, 1 tane de süper lig müsabakasını Gaziantep’e getirdik. Eksik kalan bir yan vardı; gençlerle ilgili yapacağımız çalışmalardı. Ben inanıyorum ki bu toplantı, bir başlangıç bir milat niteliği taşıyor. Bundan sonra hep birlikte sizinle beraber müthiş faaliyetlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Kurtuluş yılına denk gelen 2021 yılı hazırlıkları çerçevesinde 22 Aralık’ta düzenleyeceğimiz Gazi Yarı Maratonu çok önemlidir. Şehirlerde maraton olmadığı zaman o şehirlerin sportif etkinliğinin eksik kaldığı söylenir. Türkiye’de 18 tane yarı maraton yapılıyor. Bunların içerisinde Gaziantep 4’üncü sırada yer alıyor. Siz öğrencilerimizden, gruplarımızdan, üniversitelerimizden ve halkımızdan 22 Aralık Pazar günü saat 09.00’da gerçekleştireceğimiz yarı maratona katılmanızı arzu ediyorum.”

GAZİANTEP

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 14:59
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te gasp çetesi çökertildi Gasp anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep'te gasp çetesi çökertildi Gasp anları ...
Yöresel ürün günleri 8’inci kez Sanko Park’ta
YEREL HABERLER Yöresel ürün günleri 8’inci kez Sanko Park’ta
Büyükşehir’den “Bilinçli Veli, Bilinçli Öğrenci" konulu eğitim
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Bilinçli Veli, Bilinçli Öğrenci" ...
11 gasp olayının şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER 11 gasp olayının şüphelileri yakalandı
Gaziantep’te 75 engelliye akülü ve manuel sandalye
YEREL HABERLER Gaziantep’te 75 engelliye akülü ve manuel sandalye
Engelli anne, artık çocuğunu okuldan alabilecek Akülü tekerlekli sandalye armağanı, büyük mutluluk yaşattı
YEREL HABERLER Engelli anne, artık çocuğunu okuldan alabilecek Akülü ...
Paranın patronundan Gaziantep’le işbirliği
YEREL HABERLER Paranın patronundan Gaziantep’le işbirliği
Yeni yargı reformu HKÜ’de masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Yeni yargı reformu HKÜ’de masaya yatırıldı
Büyükşehir’den mahalle tipi havuz projesi 13 mahalleye 13 yüzme havuzu
YEREL HABERLER Büyükşehir’den mahalle tipi havuz projesi 13 ...
GAÜN öğrencileri İskenderun Demir-Çelik Teknolojileri Sempozyumunda
YEREL HABERLER GAÜN öğrencileri İskenderun Demir-Çelik Teknolojileri ...
Oğuzeli Belediyesi’nden Stratejik Planlama Toplantısı
YEREL HABERLER Oğuzeli Belediyesi’nden Stratejik Planlama Toplantısı
Çelenk’ten büyüme rakamları değerlendirmesi MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk: “Merkez Bankası’nın faize yönelik alacağı indirim kararı yılsonu büyüme rakamlarına pozitif etki edecektir”
YEREL HABERLER Çelenk’ten büyüme rakamları değerlendirmesi MÜSİAD ...
GAÜN’de Yapı ve Enerji Paneline yoğun ilgi
YEREL HABERLER GAÜN’de Yapı ve Enerji Paneline yoğun ilgi
Evden bilezik çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Evden bilezik çalan 2 şüpheli yakalandı
Hafriyat yüklü kamyon kayalıklara uçtu Sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu
YEREL HABERLER Hafriyat yüklü kamyon kayalıklara uçtu Sürücü burnu ...
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: Hedef ilk 11 içerisinde olmak
YEREL HABERLER Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: Hedef ilk 11 ...
Gaziantep'te change oto operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te change oto operasyonu: 6 gözaltı
Kazada savrulan otomobil bakkal duvarına çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kazada savrulan otomobil bakkal duvarına çarptı: 2 ...
Nizip'te “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Nizip'te “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinliği ...
Otogarda kış lastiği denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Otogarda kış lastiği denetimi yapıldı
Mehmet Tahmazoğlu, engelliler gününü kutladı
YEREL HABERLER Mehmet Tahmazoğlu, engelliler gününü kutladı
Vali Davut Gül’den KAGİDEM’e Tam Puan Gaziantep Valisi Davut Gül: “Merkezde yazılım, teknoloji gibi şehrimizi yukarıya taşıyacak çalışmaların olması son derece önemli” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “İşini kurmak isteyen kadınlarımızı merkezimize bekliyoruz”
YEREL HABERLER Vali Davut Gül’den KAGİDEM’e Tam Puan Gaziantep ...
Şahinbey Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı ...
Gaziantep'te evde televizyon hırsızlığına tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te evde televizyon hırsızlığına tutuklama
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X