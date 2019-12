Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin üniversite öğrencileri ile buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirde bulunan 4 üniversite öğrenci kulüp başkanlarıyla toplandı. Toplantıda, kentin gelişimine yönelik gençlerin görüşleri alındı.

Büyükşehir, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), SANKO Üniversitesi ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) bünyesindeki öğrenci kulüplerinin başkanlarıyla toplantı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Abdullah Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen ve SANKO Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da katıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Şahin, gençlerin görüş ve önerilerini aldı.



"Gözünüzdeki ışık bizi heyecanlandırıyor”

Toplantıda gençlere seslenen başkan Fatma Şahin, belediyede seçim sonrası küçülmeye gidilirken, gençler ve fikirleri için iki ayrı daire başkanlığı kurulduğunu hatırlatarak, “Gözünüzdeki ışık, yüreğinizdeki sıcaklık bizleri çok heyecanlandırıyor. Gençlerimizin önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Medeniyeti, Dünya Tarihi’ni incelediğimiz zaman, size çok önemli bir formül veriyor: ‘Bilgi Güçtür, İktidar Yapar.’ Bilgiye sahip olan, o dönemin de sözünü söylüyor. Bu bugün içinde geçerli değişmez bir kuraldır. Bilgi mekanizmalarımızı güçlendireceğiz. Dünya artık ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ diyor. Dünya ekonomik gelişmeyle birlikte insani gelişme, çevresel gelişme, sosyal adalet ve sosyal barış diyor. Dolayısıyla dünyanın bu değerleri üzerine kendimizi kodlamazsak, bu yanlışın içinde kayboluruz. Biz büyük bir devletiz, büyük hedeflerimiz var. Hiçbir yarışta geri kalamayız. Sen istersen o bir hayal değildir. Biz istiyoruz. Dünya’nın onuncu ekonomisi olmak istiyoruz. Bu sizlere bağlı. Sizleri Dünya vatandaşı olarak çok iyi yetiştirmek lazım. Üniversiteler şehriyiz ama bir üniversiteli kardeşimin ne isterse ne gerek varsa ulaşabilmesinin imkanlarını sağlamak ve fırsatlar oluşturmak zorundayız. Dünya’da artık sınırlar kalkıyor, globalleşiyorsak bugün elimize bir çanta alıp Dünya’yı dolaşırken biz ay yıldızlı bayrağımızın altında göğsümüzü gere gere her şeyle başa baş yarışmak istiyorsak beraber çalışmalıyız. Osman Gazi’ye bakıyoruz, eğer Şeyh Edebali olmasa Osman Gazi olmazdı. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücelt ki devlet yücelsin’ diyor. Her şeyin başı beşeri sermaye, insan. Gençlerimiz için gençlerimizle birlikte, eğitimde, sağlıkta, ulaşım da ‘önce gençlik’ diyoruz. Sizi geleceğe hazırlamak için Dünya’yı iyi okumanız gerektiğini görüyoruz. Bizim zamanımızda azıcık kafan çalışsa bir şeyler oluyordun. Şimdi ise kendini uzmanlaştırman gerekiyor. Belli bir alanda ihtisaslaşmanız gerekiyor Bizim uzmanlaşmanın ihtisaslaşmada geç kaldığımızı görüyoruz. Hangi meslekte olursak olalım, sizden ricam ihtisaslaşmanız” dedi.



“Gaziantep modeli, gençlik modelidir”

Başkan Şahin, geçmişle bugünkü çalışma şartları arasındaki farkları anlatarak, üniversite kulüplerinin iş bulmada büyük bir etken olduğunun altını çizdi.

Şahin, “Herkesin bir yeteneği, sosyal sorumluluğu var. Hayat çok kısa. Yalnızca matematik kimya değil. Biz bu yüzden kültür bölümümüzü sürekli etkinlikler, medeniyet söyleşileri, gezilerle gençlere dair ne varsa güçlü tutmaya gayret ediyoruz. Gazikültür’ü yeniden yapılandırdık. Özgüven çok önemli, kendimize güvenmemiz lazım. Avrupa Birliği Uyum Sürecinde çalışmış bir insanım. Uyum Süreci dendi AB kalmadı. İngiltere’nin hali ortada. Bakıyorsunuz Batı Medeniyeti’nde hukuk devletine çok sağlam gittikleri için medeniyet kodlarını devam ettiriyorlar ama insani değerler konusunda çok sıkıntıları var. Bizim medeniyet kodlarımız bize dair ne varsa sağlıyor ama yenileştirerek, teknolojik altyapımızı ortaya koyarak, hukuk devleti gücümüzü koyarak kendimizi güçlendirmek gerekiyor. Türkiye’nin en genç şehrinde gençliğe dair çok iş var. Büyükşehir Belediyesi olarak biz sizin emrinizdeyiz. Ne projeniz varsa gelin değerlendirelim. Sizlerle birlikte, sizlerin enerjisi ile sizleri anlayarak bunu yapacağız. Buradaki başkan vekillerinin her birinin bir ihtisas alanı var. İşin özü şu: ‘Biz yapamazsak kimse yapamaz, biz başaramazsak kimse başaramaz.’ Akademik dünya ile pratiği birleştirmemiz gerekiyor. Geleceği planlamamız lazım. Artık kervan yolda dizilmiyor. Her şeyin başı planlama. Hayatı, kendimizi, günü planlayalım. Okumalıyız. Millet Kıraathaneleri, millet bahçeleri, kitap kafeler, kitaba ulaşılabilirlik ve zihinsel gelişim. Spor yaparak bedensel gelişimi ön plana çıkarmalısınız. Herkesin mutlaka, hangi yetenekteyse, hangisinde mutlu oluyorsa ona yönelmeli. Tenisi zenginler kulübü olmaktan çıkarttık tabana yaydık açtığımız kortla. 80 milyonun kardeşliğine ihtiyacımız var. Nerede doğarsa doğsun, anası babası kim olursa olsun, dini dili mezhebi ne olursa olsun, eşrefi mahlukatsa, gençse, önünde bir gelecek varsa bu kalkınma ve kardeşlik yolunu başarmak lazım. Sizleri seviyor ve güveniyoruz. Sizlere alanlar oluşturarak birlikte bir Gaziantep Modeli, kalkınma modeli, gençlik modelini karşılamak lazım. Bunu beraber başaracağız” diye konuştu.



"Sizlerin varlığı ülkemizi daha önemli yerlere getirecek”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer ise, şunlara aktardı:

“Büyükşehir’in birçok alanda ürettiği vizyonu üniversite alanlarında da sağladığı için başkan Şahin ve ekibi ayrı bir teşekkürü hak ediyor. Yükselen Gaziantep’te yükselen öğrencileri görmek beni çok mutlu etti. Sizlerin varlığı ülkemizi daha önemli yerlere getirecektir, ben buna gönülden inanıyorum.”



"Tüm projelerde gençliğin imzası var”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da “Ülkemizin son dönemde yaptığı tüm projelerde gençliğin imzası var. Türkiye Cumhuriyeti, sınırlarında ve ekonomisinde güçlüyse bunu gençliğine borçludur” dedi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, Gaziantep’in Türkiye’nin en nadide şehirlerinden biri olduğunu hatırlatarak, “Belediyelerimiz açısından hayata geçirilen projeler için en önemli insan kaynağı sizlersiniz. Fikirlerinizi projeye dönüştürürken sponsor arayışları kapsamında arkanızdaki en büyük gücünüz; Büyükşehir Belediyesi’dir. Dolayısıyla sizler için sağlanmış olan bu avantaj bizleri de mutlu ediyor. Gaziantep Üniversitesi’nde 82 tane farklı kulübümüz mevcut. Aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Artık zaman değişti. Sizin okuduğunuz lisans eğitiminin yanında şehre katkı sağlayan projeleriniz de sorgulanıyor. Bu nedenle öğrenciliğin yanında farklı alanlarda da aktivitelerinizin olması sizleri meslektaşlarınızdan bir adım daha öne alacaktır. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi’nin siz öğrencilere sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmalısınız” diye konuştu.



"Büyükşehirle üniversiteler arasında muhteşem bir iş birliği var”

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen ise, şunları anlattı: “Hevesinizi, heyecanınızı ve merakınızı asla kaybetmeyin. Büyükşehir Belediyesi ve üniversiteler arasında muhteşem bir iş birliği var. Büyükşehir, inovasyon merkezlerimizi kurdu, sosyal ve kültürel alanlardaki topluluklarımızla şehirle daha sık bir bağımız olacak. Gaziantep, ülke içerisindeki en genç şehirdir. Bu bakımdan kentimiz her türlü inovasyona ve yeniliğe çok açıktır. Siz gençler, bu şehre yapmış olduğunuz çalışmalarla yön vereceksiniz.”



"Farklılaşmanız lazım”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Üniversiteleri, sadece bilgiyi üretmenin ve nasıl ulaşacağını göstermenin yanı sıra sizleri hayata hazırlamak gibi önemli bir sorumluluğu vardır. Yaşamınızdaki en güzel dönemler üniversite çağlarında geçer. Üniversitede olgunlaşırsınız, sevgiyi tanırsınız. 60 yaşında olmama rağmen hala Cerrah Paşa’daki arkadaşlarımla ilişkim ve irtibatım mevcut. Bu güzel günlerin kıymetini bilin. Ama bu güzel günlerin de ne kadar hızlı geçeceğini bilmeniz gerekiyor. Öte yandan eğitim hayatınızda meslektaşlarınızdan bir adım önde olmak istiyorsanız; mutlaka farklılaşmanız lazım. Özgün bir yetkinliğe sahip olmanız gerekiyor” dedi.



Efiloğlu, gençleri Gazi Yarı Maratonu’na davet etti

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu da şunları bildirdi:

“Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle spor dalında Gazi şehre inanılmaz organizasyonlar getirdik. 1 ay içerisinde 2 tane dünya şampiyonası, 1 tane de süper lig müsabakasını Gaziantep’e getirdik. Eksik kalan bir yan vardı; gençlerle ilgili yapacağımız çalışmalardı. Ben inanıyorum ki bu toplantı, bir başlangıç bir milat niteliği taşıyor. Bundan sonra hep birlikte sizinle beraber müthiş faaliyetlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Kurtuluş yılına denk gelen 2021 yılı hazırlıkları çerçevesinde 22 Aralık’ta düzenleyeceğimiz Gazi Yarı Maratonu çok önemlidir. Şehirlerde maraton olmadığı zaman o şehirlerin sportif etkinliğinin eksik kaldığı söylenir. Türkiye’de 18 tane yarı maraton yapılıyor. Bunların içerisinde Gaziantep 4’üncü sırada yer alıyor. Siz öğrencilerimizden, gruplarımızdan, üniversitelerimizden ve halkımızdan 22 Aralık Pazar günü saat 09.00’da gerçekleştireceğimiz yarı maratona katılmanızı arzu ediyorum.”

