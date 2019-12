1.30'luk Özge ile görme engeli Rıza Demir'in bitmeyen aşkı Boy farkı ve görme engeline rağmen 16 yıl önce evlenen Özge ve Rıza Demir çifti, engelleri tek tek aştı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 16 yıl önce evlenen 1.30 santimetre boyundaki Özge ile doğuştan görme engelli Rıza Demir'in aşkı engel tanımıyor. Engelleri bir bir aşan çift, mutlu bir şekilde yaşam sürüyor.

İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan ve 16 yıllık evle Özge ile Rıza Demir'in aşkı her geçen gün artarak devam ediyor. 1.30 santimetre boyundaki 39 yaşındaki Özge ile doğuştan görme engelli Rıza Demir'in aşkı devleri bile kıskandırıyor. Engelleri bir bir aşan çiftten Rıza Demir, karısının boy farkını kapatırken, Özge ise kocasına göz oluyor.



Önce aileleri karşı çıktı

2000 yılında Özge Karakuş, seyyar satıcılık yapan Rıza Demir'i görerek aşık oldu. Sonra birbirleri ile konuşan çift, aralarındaki engelleri sorun etmeden telefonla konuşmaya devam etti. Evlenmeye karar veren Özge ve Rıza'ya bu kez aileleri karşı çıktı. İkisi de engelli olduğu için evliliği onaylamayan aile, çocuklarının birbirlerine olan sevdası ve mahallelinin çabaları ikna edildi. 30 Temmuz 2003 yılında muradına eren çift, köy düğünü ile dünya evine girdi.

Evlendikten sonra mutlu bir yaşam sürmeye başlayan çift, önlerine çıkan bir çok engeli de birlikte aşarak, evliliklerini sürdürdü. Evlendikten sonra çocuk sahibi de olan çift, tüm işleri birlikte görerek, birbirlerinin eksiklerini kapattı. Ev işlerinden pazar ve alışverişe kadar her işi birlikte gören çift, mutlulu olduklarını belirterek, yaşamlarından memnun olduklarını ifade etti. Karısını çok sevdiğini belirten Rıza Demir, "16 yıldır evliyim. İstediğim her şey oldu. Çok güzel bir evliliğimiz var. Allah mutluluğumuzu bozmasın" dedi.

Boyunun kısa olmasını dert etmediğini belirten Özge Demir, "Eşim görme engelli ve benim boyum kısa ama hiç biri bizim için dert değil. Diğer insanlar gibi uzun olmuşum, kısa olmuşum sorun etmiyorum. Ben şu anki halimden çok memnunum. Sağlımız yerinde, mutluyuz. Bize yeter bir oğlumuz da var. Eşim çok anlayışlı bir birimizi anlıyoruz. Eşimi de , çocuğumu da çok seviyorum" şeklinde konuştu.



Engelliler günü mesajı

Engelliler konusunda toplumun çok duyarlı olmadığını belirten Özge Demir, "Toplumuz duyarlı değil kaldırımlar engel dolu eşya dolu yürüyecek bir alan yok. Lütfen bu insanların yerine kendinizi koyun, ne kadar zorluk yaşıyorlar, düşünün. Herkes ona göre hareket etsin" diye konuştu.

