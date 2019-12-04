SANKO Sanat Galerisi’nde sergi SANKO karması 1 sergisi açılacak

Sanko Sanat Galerisi’nde 35 sanatçı 6 Aralık’ta, “SANKO Karması 1” temalı sergi açacak.
Küratörlüğünü Sanko Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen’in yapacağı sergide, Aslı Özen, Asuman Sevindili, Aynur Mahmudova Kaplan, Ayşe Arkün, Birsen Çeken, Bülent Yavuz Yılmaz, Derya Yıldız, Elif Yılmaz, Esra Yıldırım, Ekrem Kutlu, Filiz Hatipoğlu, Gülay Yüksel, Gülay Birben, Gültekin Akengin, Güzin Arısoy, Hüseyin Yıldırım, Mehmet Akif Orçan, Mehmet Hacıfettahoğlu, Melek Ergül, Mustafa Demirpençe, Mustafa Köseoğlu, Müjgan Özkaya Yılmaz, Mümin Candaş, Nadire Özbek, Necati Seydi Ferahoğlu, Nilgün Ayşecik Çevik, Nurgül Ferahoğlu, Orhan Zafer, Özer Çağlar, Raif Kalyoncu, Sena Sengir, Yasemin Kalyoncu, Zehra Sengir, Ziver Kaplan ve Zuhal Arda’nın eserleri yer alacak.
Sanko Sanat Galerisi’nde 6 Aralık Cuma günü açılacak sergi, 27 Aralık’a kadar gezilebilecek.
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04 Aralık 2019 Çarşamba
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