29 Ekim Mahallesi'nde öğrencileri sevindirecek proje Başkan Fadıloğlu ile Kaymakam Kalaylı, yerinde inceleme yaptı Kaymakam Kalaylı: “A’dan z’ye her şey düşünülmüş”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, 29 Ekim Mahallesi’nde inşasına başlanan Gençlik Kütüphanesi’nin inşaat çalışmalarını yerinde incelediler. Projeye ilişkin konuşan Başkan Fadıloğlu, “56 mahalleye hitap edecek, nitelikli, yaklaşık 55 bin metrekare büyüklüğündeki Çıksorut Millet Bahçesi’nin yanında gençlerimizin ve çocuklarımızın rahat ders çalışabileceği, gurup çalışmalarının yapılabileceği, bilgisayarlarla dünyanın her tarafına ulaşabilecekleri bir mekanı yakın zamanda hizmete alacağız” dedi.

Öğrencilerin nitelikli şartlarda ders çalışması, araştırma yapması için ilçenin farklı noktalarında çok sayıda gençlik kütüphanesi oluşturan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçeye yeni bir gençlik kütüphanesi daha kazandırmak için çalışıyor. 29 Ekim Mahallesi’nde, yapılan ve içerisinde; 600 metrekare kütüphane, 110 metrekare bilgisayar odası, 100 metrekare gurup çalışma odası, 120 metrekare giriş ve bekleme salonu, kafeterya, baybayan ve engelli WC ile teknik alanlardan oluşacak Gençlik Kütüphanesi inşaat alanında Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile birlikte incelemede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, projenin en kısa sürede tamamlanması için çalıştıklarını söyledi.

56 mahalleye hitap edecek

Halkın talep ve ihtiyaçlarına göre gerçekleştirdikleri planlamaları hayata geçirmek adına çalıştıklarını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Çıksorut bölgesinde yaptığımız Çıksorut Millet Bahçesi’nin yanında daha önceden düğün salonu olarak kullanılan bölgede, halkın ihtiyacı olan bir kütüphaneyi hizmete alacağız. Bugün, alanı Kaymakamımız Sayın Ömer Kalaylı ile incelemeye geldik. Çıksorut, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge. 56 mahalleye hitap edecek, nitelikli, yaklaşık 55 bin metrekare büyüklüğündeki Çıksorut Millet Bahçesi’nin yanında gençlerimizin ve çocuklarımızın rahat ders çalışabileceği, gurup çalışmalarının yapılabileceği, bilgisayarlarla dünyanın her tarafına ulaşabilecekleri bir mekanı yakın zamanda hizmete alacağız. Daha önce buna benzer bir uygulamayı İbrahimli’de yapmıştık. Önceden pazar yeri olarak kullanılan bir alanda yürüttüğümüz çalışma neticesinde alanı spor merkezi olarak halkımızın kullanımına sunmuştuk. Bu nokta da yıllar önce düğün salonu olarak kullanılmıştı. Sonrasında da engelli kardeşlerimizin atölye olarak kullanılmasına tahsis edilmişti. Yapılan son düzenlemeyle engelli kardeşlerimize farklı bir yer tahsis edildi. Şimdi bu mekanı geniş bir kütüphane olarak kullanacağız. Ben, Sayın Kaymakamımıza verdiği destekler için teşekkür ediyorum. En kısa sürede buranın hizmete açılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” açıklamasını yaptı.

Gayet modern, başarılı bir proje

Projeyle ilgili değerlendirmede bulunan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “Sayın Belediye Başkanımız ile birlikte 29 Ekim Mahallemizde daha önce çeşitli şekilde kullanılan binanın kütüphane projesini yerinde inceleme imkanımız oldu. Buranın kütüphane olarak projelendirilmesi gayet isabetli bir karar olmuş. Çünkü gerçekten bu bölgemizin nüfus yoğunluğu oldukça fazla. Öğrencilerimizin bilgiye erişmesi bakımından bu bölgemizde kütüphane ihtiyacımız vardı. Yapılacak projeyi inceleme fırsatımız da oldu. Gayet modern, başarılı bir proje. A’dan Z’ye her şey düşünülmüş. Daha önceki tecrübelerden de istifade edilerek, büyün ayrıntılar, detaylar düşünülerek güzel bir proje yapılmış. Ben, Sayın Belediye Başkanımız ve ekibine böyle bir projeyi ilçemize kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:21

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.