GSO “Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’’ 11 Aralık çarşamba günü yapılacak

Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla düzenlediği ‘’Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’’ 11 Aralık Çarşamba günü saat 16.30’da gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan ve son dönemde başarılı çalışmalarıyla öne çıkan firmalara ödüllerin verileceği “Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni” ile Uluslararası 30. Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı’nın (GAPSHOES) açılış töreni 11 Aralık 2019 Çarşamba günü düzenlenecek.

Gaziantepli sanayicileri teşvik ederek başarılı çalışmalarının devamını sağlamak adına düzenlenen ödül töreni ve ülkemizin en önemli fuarlarından olan ayakkabı fuarının açılışına bazı Bakanlar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere il ve kent yöneticileri, sanayiciler ve çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde (ŞKM) yapılacak ödül töreni, saat 16.30’da kokteyl ile başlayacak ve saat 17.00’de ödül törenine geçilecek.

Törende, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren GSO üyesi firmalara ödül verilecek.

GAZİANTEP 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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