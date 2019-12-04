Nizip jandarmasından öğrenciler ve engellilere Gaziantep gezisi Geziye katılan öğrenciler ilk kez jandarma araçlarına bindi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde jandarma tarafından trafik dedektifi olarak yetiştirilen 270 öğrenci ile 5 engelli vatandaşa yönelik Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi ve Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanlığı gezisi düzenlendi. Etkinliğe katılan öğrenciler ilk kez zırhlı jandarma araçlarına bindi.

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından trafik dedektifleri olarak yetiştirilen Nizip ilçesindeki 25 ilk ve ortaokuldaki 270 öğrencisi ile Nizip'te faaliyet gösteren bir rehabilitasyon merkezindeki 5 engelli vatandaşa yönelik Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi ve Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanlığı gezisi düzenlendi.

Jandarma araçları ve servislerle Nizip’ten alınarak Gaziantep merkezine getirilen öğrenciler ve engelli vatandaşlar, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’nı gezdi. Gezi kapsamında Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’nda öğrencilere ve engelli vatandaşlara yemek verildi.

Etkinlik kapsamında trafik dedektifi olarak yetiştirilen öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren trafik timleri, olay yeri inceleme, komando ve motosiklet timlerinin araç, ekipman ve faaliyetlerinin tanıtımı yapıldı. Etkinlik kapsamında köpek timleri tarafından gösteri de düzenlenirken etkinliğe katılan öğrenciler jandarmanın kullandığı ekipmanları inceledikten sonra ilk kez zırhlı araçlara binme fırsatı buldu.

Program toplu fotoğraf çekimleri ile son buldu.

GAZİANTEP 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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