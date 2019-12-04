Gaziantep'te bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi

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"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Gaziantep'te devriye polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları 2 şahsın üzerinde bin 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri Hoşgör ve Savcılı Mahalleleri'nde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada durumundan şüphelenerek durdurulan 2 şahsın üzerinde bin 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli şahısların yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

GAZİANTEP 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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