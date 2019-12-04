Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te devriye ekiplerinin şüphe üzerine durdukları bir araç içerisinde 98 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şehitkamil devriye ekipleri Emek Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı üzerinde yapılan asayiş uygulamasında durumundan şüphelenerek bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 98 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan B.B., G.P. ve E.E. isimli şüphelilerin yasal işlemlerinin devam ettiği vurgulandı.
GAZİANTEP
04 Aralık 2019 Çarşamba
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