Gebe köpek zehirlenerek itlaf edildi Köpeğin sahibi komşusunu suçladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gebe bir köpek, zehirlenerek itlaf edildi. Köpeğin sahibi, komşusunu suçladı.

İslahiye ilçesine bağlı Altunüzüm Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Yılmaz Günay'a ait gebe köpek, girdiği bağda zehirlenerek telef edilmiş halde bulundu. Köpeğin sahibi Yılmaz Günay, bağ sahibi V.G.'nin bağ ve bahçeye attığı zehirli hamurlar nedeniyle köpeğin zehirlendiğini ileri sürerek, jandarmaya şikayette bulundu. İnceleme başlatan jandarma, köpeğin zehirli hamurla itlaf edildiğini doğruladı. Günay, 25 yıldır hayvancılık yaptığını ve bu zaman diliminde de 30'u aşkın köpeğin itlaf edildiğini söyleyerek, komşusu V.G.'ye tepki gösterdi. 5 yıl önce de komşusunun yaptığı zehirli hamurlar nedeniyle köpeğinin zehirlendiğini anlatan Yılmaz Günay, özür dileyip pişman olduğunu söylemesi üzerine komşusundan şikayetçi olmadıklarını ifade etti.

Komşusu V.G.'nin 2 gün önce bağ ve bahçeye zehirli hamur atarken görüldüğünü söyleyen Yılmaz Günay, "Gebe köpeğim ölmeden 3 gün önce ağabeyim beni arayarak, komşunun bağa zehirli hamur attığını söyledi. Ben de bağa giderek yaptığım incelemede zehirli hamurları gördüm ve durumu jandarmaya bildirdim. Jandarma da V.G'yi arayarak o zehirleri kaldırması istedi. Ancak zehir tamamını toplamamış, köpeğim telef oldu. Ben de olaydan sonra bağ içine gidip yaklaşık 10 adet zehirli hamuru bir poşete koyarak jandarmaya suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

Yılmaz Günay, köpeğin doğumuna 10 gün kaldığını kaydederek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

GAZİANTEP 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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