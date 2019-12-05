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ANKA’da AIDS anlatıldı

İHA

Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde, ‘Dünya AIDS Günü” dolayısıyla hastalık konusunda farkındalığı arttırmak ve hastalık ile ilgili bilgi vermek amacıyla eğitim semineri düzenlendi.
Gaziantep Özel Anka Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir’in AIDS’ten korunma yolları ve tedavi süreci hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu eğitim seminerine hastanede görev yapan idari ve sağlık personelleri katıldı.
AIDS’in, HIV nedeni ile oluşan, gerekli önlemler alınmadığı takdirde ise hızla yayılan bir hastalık olduğunu belirten Dr. Demir, tedaviye erken dönemde başlanmasının, kişinin yaşam süresini uzattığına dikkat çekti. Dr. Demir, hastalık ile ilgili, “HIV enfeksiyonu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir halk sağlığı ve toplumsal sorundur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından HIV/AIDS farkındalığını artırmak için 1988 yılında 1 Aralık Dünya AIDS Günü olarak kabul edilmiştir. HIV enfeksiyonu, korunmasız her türlü cinsel temas, ortak enjektör kullanımı, enfekte kan ve kan ürünleri transfüzyonu veya anneden bebeğe gebelik döneminde, doğum sırasında veya doğum sonrasında emzirmeyle bulaşabilmektedir. Bulaşma yollarının çeşitliliğine bağlı olarak HIV enfeksiyonu tüm yaş gruplarında görülebilmektedir. HIV (Human Immunodeficiency Virus) olarak adlandırılan virus, insanda bağışıklık sistemini bozarak vücudun birçok infeksiyona ve kansere karşı koruma sağlayamaması ve tedavi başlanılmadığı taktirde ortalama 12 yıl içinde fırsatçı enfeksiyonlar ya da kanserlerin ortaya çıkmasıyla ölümle sonuçlanan bir hastalıktır. Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) 2019 yılı raporuna göre, dünyada HIV başlangıcından bu yana 74.9 milyon kişi, HIV ile enfekte olmuş, 32 milyon kişi ise AIDS ile ilişkili hastalıklar nedeni ile hayatını kaybetmiştir. Ülkemiz, HIV/AIDS açısından hastalığın az sıklıkla görüldüğü ülkeler arasında yer almakla birlikte, son yıllarda vaka sayılarında artış izlenmektedir. 2018 yılı itibariyle ülkemizde HIV enfekte kişi sayısı 3 bin 719 olmuştur” dedi.
HIV enfeksiyonunun önlenebilir bir hastalık olduğunu ve korunma önlemlerinin tedaviden çok daha etkili ve ucuz olduğunu söyleyen Dr. Demir, “En sık görülen bulaşma yolu cinsel temas olması nedeni ile tek eşliliğin yanı sıra, riskli cinsel temasta kondom kullanımı hastalığın cinsel yolla bulaşmasına karşı en güvenli ve basit korunma yoludur. Şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna müracaat ederek test yaptırmak gerekir” diye konuştu.
Gaziantep Özel Anka Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, HIV enfeksiyonunun, HIV pozitif kişilerle aynı iş yerinde çalışmakla, aynı okulda okumakla, aynı ortamda bulunmakla, ortak çatal kaşık kullanmakla, dokunmak ve tokalaşmakla, telefon, kitap, defter gibi araçlar ile duşbanyo alanlarını, havuzları, tuvaletleri ortak kullanmakla, böcek ısırması ve sinek sokması ile bulaşmadığını da belirtti.
Seminerde enfeksiyon eğitim hemşiresi Cangül Şahan da, seminerde katılımcılara HIV enfeksiyonu ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı.
Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde AIDS’e dikkat çekmek için düzenlenen eğitim semineri 4 gün boyunca sürdü. Ayrıca Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne asılan afişler ve dağıtılan broşürlerle hasta ve hasta yakınları da AIDS konusunda bilgilendirildi.

GAZİANTEP

05 Aralık 2019 Perşembe

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