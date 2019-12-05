Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Gaziantep'te 3 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evden, iş yerinden ve motosiklet hırsızlığı olmak üzere 3 olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli şahsı yakaladı.

Üç farklı farklı olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

GAZİANTEP 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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