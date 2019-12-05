Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te 3 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evden, iş yerinden ve motosiklet hırsızlığı olmak üzere 3 olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli şahsı yakaladı.
Üç farklı farklı olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
GAZİANTEP
05 Aralık 2019 Perşembe
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