İş vaadiyle dolandırıcılık yaptı, polisten kaçamadı

Gaziantep’te 10 farklı kişiyi iş vaadiyle para alarak dolandırdığı tespit edilen bir kişi polisin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri “Dolandırıcılık, Kapkaç ve Güveni Kötüye Kullanma” suçlarını gerçekleştiren şüphelilere yönelik çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalarda Gaziantep’te farklı tarihlerde 10 farklı kişiden iş vaadiyle para alarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Benzer olaylardan pek çok suç kayıtları bulunan şüpheli şahıs, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Ekipler, kentte meydana gelen 2 faili meçhul kapkaç ve güveni kötüye kullanma olayının şüphelisi olan bir şahsı da yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

GAZİANTEP 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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