Nizip'te tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin tefecilik yapanlara yönelik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede tefecilik yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik savcılık kararıyla operasyon düzenledi. 3 şüpheliye ait 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 pos cihazı, 11 tapu senedi, 12 senet, 1 banka dekontu ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.
GAZİANTEP
05 Aralık 2019 Perşembe
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