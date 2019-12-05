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Baharat üreticileri GTB’de buluştu

İHA

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, dünya ticaretinin en eski ve en önemli ulaşım kanallarından biri olan Baharat yolu üzerinde yer alan Anadolu'nun tarihin her döneminde baharat üretimi ve ticaretinde aktif şekilde rol aldığını söyledi.

Baharat üreticileri GTB’de buluştu

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, dünya ticaretinin en eski ve en önemli ulaşım kanallarından biri olan Baharat yolu üzerinde yer alan Anadolu’nun tarihin her döneminde baharat üretimi ve ticaretinde aktif şekilde rol aldığını söyledi.
Türkiye ihracatına yıllık ortalama 200 milyon dolar ile katkı sağlayan sektörün 100’ün üzerinde ülkeye yaptığı ihracatla önemli bir başarı ivmesi yakaladığına işaret eden Akıncı, kaliteli ve güvenilir gıda üretimiyle dünya pazarlarında ayrı bir yer edinen sektörün ihracatta kısa süre içerisinde çok daha iyi noktalara ulaşacağına inandıklarını söyledi.
Türkiye’deki tüm baharat üreticilerini tek bir çatı altında toplayarak sektörde güç birliği oluşturmak amacıyla geçtiğimiz aylarda İstanbul’da kurulan Ambalajlı Baharat Üreticileri Derneği (ABÜDER), ilk ziyaretini Gaziantep Ticaret Borsasına gerçekleştirdi.
ABÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Acun, yönetim kurulu üyeleri ve farklı illerden gelen çok sayıda sektör temsilcisi dernek üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GTB Meclis Üyeleri Ömer Alpdoğan ve Abdullah Şekeroğlu hazır bulundular.
Ziyaret sonrası ilk sektör istişare toplantısını GTB Meclis Salonunda gerçekleştiren dernek üyeleri, sektörel sorun ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundular.
Toplantının açılışında konuşan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Anadolu'nun verimli toprakları ile asırlardır baharat yetiştiriciliğinde ve ticaretinde önemli bir merkez görevi üstlendiğini söyledi.
Tarihi baharat yolu üzerinde yer alan Anadolu'nun tarihin her döneminde baharat ticaretinde aktif rol aldığına dikkat çeken Akıncı, “Baharat gerek yemek kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olmasından gerekse de sağlık açısından sağladığı avantajlardan dolayı tüketim alışkanlıklarımızın vazgeçilmezleri arasında yer almakta. Ülkemizde bolca yetiştirilen baharat, ekonomimize sağladığı katkı açısından da ayrıca bir önem teşkil etmekte. Son yıllarda yıllık ortalama 200 milyon dolar ihracat payına ulaşan ve yüzlerce ülkeye ihracat erişimi yakalayan sektörün ileri ki yıllarda çok daha iyi noktalara taşınmasını ümit ediyoruz. Üreticilerimizin ambalajlı üretimin yanı sıra dünya kriterlerine uygun gerçekleştirdiği üretimle bunu başaracak potansiyele sahip olduklarına inanıyoruz” dedi.
Akıncı, konuşmasında ayrıca faaliyetlerine yeni başlayan ABÜDER’in sektöre hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, Yönetim Kurulu Başkanı Acun ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.
Akıncı, baharat üreticilerinin tek çatı altında toplanmasının sektöre güç birliği kazandıracağını sözlerine ekledi.
ABÜDER Başkanı Aydın Acun ise yaptığı konuşmada, Türkiye'nin baharat üretimi ve ihracatında hak ettiği yere ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla bir dernek çatısı altında toplandıklarını ve ilk ziyaretlerini de baharat üretiminde önemli bir yer tutan Güneydoğu Anadolu Bölgesine ve Gaziantep Ticaret Borsasına gerçekleştirdiklerini söyledi.
ABÜDER çatısı altında güçlerini birleştirdiklerini vurgulayan Acun, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak sektörün korunması ve gelişimine katkı sunacak faaliyetler yürüteceklerini ifade etti.
Toplantıda, konuşmaların ardından sektör temsilcileri yeni baharat tebliği hakkında istişarelerde bulundu.

GAZİANTEP

05 Aralık 2019 Perşembe

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