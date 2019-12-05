Mustafa Cihat, Şehitkamil’de unutulmaz bir gece yaşattı

Tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Cihat, verdiği konserde seslendirdiği ezgiler ve ilahilerle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Şehitkamil Belediyesi, Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) Gaziantep ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde (ŞKM) gerçekleştirilen Mustafa Cihat konseri büyük ilgi gördü. Birbirinden sevilen ezgi ve ilahileri sevenlerinin eşliğinde seslendiren Mustafa Cihat, kendisini dinlemeye gelenlere huzur dolu dakikalar yaşattı.

Yürekten herkese teşekkür ediyorum

Konser sonrası değerlendirmede bulunan Mustafa Cihat, Gaziantep’teki dinleyicileriyle bir araya geldiği için memnun ve mutlu olduğunu dile getirdi. Mustafa Cihat, “Şehitkamil Belediyesinin vesilesiyle buraya gelmiş olduk. Başta Başkanım Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerle Gaziantep’teki dinleyicilerimizle buluşmuş oluyoruz. Bu açıdan ben çok memnun ve mutluyum. İnşallah, bizleri dinlemeye gelen kişiler de memnun ve mutlu olmuşlardır. İnşallah tekrar nasip olursa yine gelip burada buluşuruz ve ezgilerimizi beraber söyleriz. Yürekten herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ortam çok güzel, çok nezih

Konseri dinleyen Miyase Yalçın, “Ankara’dan yeğenimi ziyaret için Gaziantep'e geldim. Mustafa Cihat ile uçakta karşılaştık. Akşam burada bir konseri olduğunu söyledi. Şehitkamil Belediyesinin konseri düzenlediği ortam çok güzel, çok nezih. Ben daha önce bir belediyenin bu kadar şık düzenlediği bir ortam görmedim. Çok memnun oldum, çok güzeldi. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:20

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.