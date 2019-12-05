Gaziantepliler kurtuluşa koşacak Gazi yarı maratonu 22 Aralık’ta

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenecek 2’nci Gazi Yarı Maratonu ve 5 kilometre Halk Koşusu için geri sayım başladı.

Yoğun başvurunun yaşandığı koşuya, bugüne kadar 12 ülke ve 42 ilden çok sayıda profesyonel atlet kayıt yaptırdı.

“Spor Kenti Gaziantep” Projesi kapsamında organize edilen etkinliklerle dikkat çeken Gazi şehir, Türkiye'nin en prestijli yarı maraton ve halk koşusuna odaklandı. Antep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, 22 Aralık 2019 Pazar Günü saat 09.00’da Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacak Gazi Yarı Maratonu’nda, çok sayıda profesyonel atlet ter dökecek. Halk Koşusu’nda ise 7’den 70’e binlerce Gaziantepli, kurtuluşa doğru koşacak. Önceki yıl, 64 bin kişinin koştuğu halk koşusunda, bu yıl ki organizasyonda bu sayının 100 bini bulması bekleniyor.

Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu’nun yer alacağı koşu programında, 21,1 kilometre Gazi Yarı Maratonu’na katılacak koşucuların, 21 Aralık 2019 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurma şartı aranacak. Bugüne kadar Gazi Yarı Maratonu’na Dünya’dan 12 ülke, Türkiye’den ise 42 ilden çok sayıda profesyonel atlet kayıt yaptırdı. 36 milli sporcunun katılacağı yarı maratonda, kategorisinde Türkiye’nin en iyi sporcuları mücadele edecek. Yarışmada yer almak isteyen koşucular, 20 Aralık Perşembe Günü’ne kadar www.gaziyarimaratonu.org internet sitesinden başvuruda bulunabilecek. Koşuculardan kayıt için ücret alınmayacak.

Gazi Yarı Maratonu’na katılan yarışmacılar için parkurun; 5, 10 ve 15’inci kilometrelerinde su ve sünger araçları bulundurulacak. Yarışmada derece alan kadınlarda ve erkeklerde birinciye 10 bin lira, ikinciye 9 bin lira, üçüncüye 8 bin lira para ödülü verilecek.

GAZİANTEP 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:20

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.